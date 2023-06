Estudio: el clima podría influir en el éxito comercial de la música pop

Factores medioambientales como la meteorología podrían influir en el éxito comercial de la música pop, según un estudio en el que participó el Instituto Max Planck (MPI) de Estética Empírica.



Los científicos descubrieron que las canciones cargadas de energía, bailables, que evocaban sentimientos positivos como la alegría y la felicidad, se asociaban con un tiempo cálido y soleado.



El éxito de estas canciones crecía en verano y disminuía en invierno. Este resultado dependía también del grado de popularidad: el clima influyó principalmente en las piezas que ingresaron al ‘Top 10’, mientras que en canciones menos populares no hubo casi correlación.



Un equipo internacional de investigadores, con participación del MPI, utilizó métodos automáticos para analizar más de 23.000 canciones que figuraron en las listas británicas entre 1953 y 2019 y correlacionó sus características con la época del año.



El estudio sugiere ‘que las condiciones ambientales favorables, como el tiempo cálido y soleado, inducen un estado emocional positivo en los oyentes’, explica el primer autor, Manuel Anglada-Tort, que trabaja en la Universidad de Oxford y el MPI de Fráncfort.



‘Este estado, a su vez, les incita a elegir música enérgica y positiva que pueda coincidir con su estado de ánimo de ese momento’, añade.



Por tanto, las condiciones meteorológicas podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de las preferencias de los oyentes e influir también en el éxito comercial de las canciones, según los investigadores del estudio publicado en la revista ‘Royal Society Open Science’.



Sin embargo, los resultados deben ‘interpretarse con cautela’, admite Anglada-Tort: ‘Correlación no es sinónimo de causalidad’. Los investigadores no encontraron pruebas de una relación causal.