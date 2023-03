Acelgas: cultivo y propiedades

Foto Tomada de Radio Rebelde

Este mes de marzo se antoja perfecto para la siembra en nuestros huertos de varias hortalizas y vegetales, entre ellos la acelga

La acelga pertenece a la familia de las Quenopodiáceas, junto a la remolacha y las espinacas. Aunque su origen es europeo, hace mucho tiempo está extendida por todo el mundo; existiendo un gran número de variedades.

Se trata de un cultivo ideal para climas templados por lo que no es bueno sembrala en épocas de mucho frío o calor, de hecho germina a temperaturas entre 5º C y 30º C y durante los dos o tres meses que transcurren hasta la cosecha deben ajustarse a estas temperaturas.

Se requiere un terreno fresco, profundo y bien abonado y su cultivo se realiza mediante siembra directa de las semillas que hayan germinado, dejando un marco de cultivo de 50x30cm. Se recomienda añadir materia orgánica y un buen abono de humus de lombriz así como regar frecuente y realizar ligeras escardas para remover el suelo y eliminar las malas hierbas.

Su recolección puede hacerse de dos formas: recolectando la planta entera cuando alcance 1kg aproximadamente o recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo.

Por su contenido rico en vitaminas A,B,C y K así como hierro, la acelga tiene numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias por ser emoliente, refrescante, digestiva, diurética, diaforética y nutritiva.

La mejor manera de cocinar las acelgas con el objetivo de que estas mantengan intactas todas sus propiedades es cociéndolas durante poco tiempo y a baja temperatura. También son una verdura ideal para hacer salteadas durante unos pocos minutos en la sartén o para cocinarlas al vapor.

Aunque si lo que quieres es aprovechar al máximo el 100 % de sus nutrientes, lo mejor es incorporar las acelgas a tu dieta en crudo ya sea en ensalada o en forma de batidos.