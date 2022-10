Fidel Castro: Un pueblo que no tembló en la Crisis de Octubre, ese pueblo no podrá ser jamás vencido

Se cumplen 60 años del aniversario de la Crisis de Octubre un acontecimiento que dentro de la confrontación histórica entre Cuba y los Estados Unidos, y en opinión de especialistas de todas las relaciones internacionales contemporanea es considerado el incidente más peligroso por el que atravesaron ambos países y el mundo durante el período de la Guerra Fría.

Por esta razón el sitio Fidel Soldado de las Ideas y Cubadebate comparte algunas ideas del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz sobre este hecho histórico.

Conclusiones en el XII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrado en el Palacio de las Convenciones, el 29 de octubre de 1992

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Foro Nacional de Ciencia y Técnica, efectuado en el Palacio de Convenciones, 17 de diciembre de 1993

Palabras al finalizar la Segunda Reunión con miembros de la comunidad cubana en el exterior, el 8 de diciembre de 1978

Fidel Castro durante la Crisis de Octubre, junto al pueblo se movilizó para defender la Revolución, octubre de 1962, Fuente: Fidel Soldado de las Ideas

Discurso pronunciado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución, 1º de mayo del 2001

“¿Qué íbamos a hacer nosotros, doblegarnos, rendirnos? Y eso es lo que pedían de Cuba, la rendición incondicional; la entrega total de la nación y del pueblo a los enemigos de la nación y del pueblo; la renuncia de todas nuestras conquistas, la renuncia de nuestras ideas y de nuestros ideales; había que plegar todas las banderas. Eso pretendían imponernos, subestimando, tal vez despreciando, nuestra capacidad de luchar. No podíamos rendirnos, no podíamos claudicar, no habría sido digno de la historia de este país, no habría sido digno de lo que hicieron nuestros antepasados en 1868, en 1895; no habría sido digno de Céspedes, de Agramonte; no habría sido digno de Máximo Gómez, de Maceo; no habría sido digno de ese hombre tan digno que fue José Martí; no habría sido digno de las decenas de miles de cubanos que murieron en nuestras luchas por la independencia; no habría sido digno de las generaciones que lucharon en la república mediatizada; no habría sido digno de Mella, de Guiteras; no habría sido digno de aquellos hombres que, como Jesús Menéndez y otros muchos, cayeron enarbolando las banderas y los derechos e intereses de los trabajadores; no habría sido digno de los que murieron en el Moncada y en Bayamo, o en el ataque al Palacio Presidencial; no habría sido digno de José Antonio Echeverría, de Frank País; no habría sido digno de los combatientes que dieron su vida en el desembarco del «Granma», en la lucha de la Sierra Maestra; no habría sido digno de los que dieron su vida luchando contra las acciones de los contrarrevolucionarios al servicio del imperialismo; no habría sido digno tampoco de los que lucharon y murieron en la clandestinidad; no habría sido digno de los que murieron en Girón o en el Escambray; no habría sido digno de los que cayeron cumpliendo honrosas y sagradas misiones internacionalistas; no habría sido digno del Che; no habría sido digno de su hermano de invasión y de proezas, que fue Camilo; no habría sido digno de un pueblo que cuando lo apuntaban por decenas las armas nucleares no vaciló un solo segundo en correr los riesgos y en mantenerse firme; no habría sido digno de aquel pueblo de la Crisis de Octubre