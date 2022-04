¡Un cubo de agua fría!

Cuando todo parecía que Villa Clara le pasaría la escoba a los Cocodrilos en la subserie corta, estos remontaron el marcador con un racimo de cuatro en el décimo y dejaron al campo a los Leopardos.

Parece que el agua que alguien tiró en el estadio Victoria de Girón hizo efecto. Ya me disponía a poner el título del trabajo: «Yeniet lo hizo todo», pero, «cómo se te ocurre, Papo», me olvidé de la antológica y repetida frase del genial Yogi Berra: «Esto no se acaba hasta que se acaba», mucho más cuando Javier Camero tenía enfrente a Yasmany Hernández Rojas, metido en una temporada de la cual nunca querrá acordarse.

Los Cocodrilos de Matanzas, que atraviesan por una anémica ofensiva y solo le habían fabricado dos carreras en 18 entradas al equipo Villa Clara, lo dejaron todo para el tie break de este domingo, y en el décimo capítulo remontaron el marcador, para, con un racimo de cuatro anotaciones en el décimo inning, dejar al campo a los Leopardos, 5 a 4.

De esta forma, los anaranjados (26-28) perdieron la oportunidad de igualar en el octavo puesto con las Avispas de Santiago de Cuba (29-29) y tuvieron que acomodarse en el nada confortable onceno piso de la tabla de posiciones, pues gracias a este triunfo los Cocodrilos (29-29) logran abrazar a los indómitos, y los Vegueros de Pinar del Río se colaron en el décimo, con 28 y 30.

En sus inicios el partido se convirtió en un duelo de lanzadores entre Eriel Carrillo y Dariel Góngora, aquel zurdo que, vistiendo los uniformes de los Toros de Camagüey y los Leñadores de Las Tunas, les ganó seis juegos a los entonces pupilos de Eduardo Paret en la temporada de 2018-2019.

El duelo se dio en parte por las deficiencias de ambos elencos en el desafío. Los matanceros dejaron en dos ocasiones los ángulos congestionados, y a los Leopardos le enfriaron a Juan Carlos López en la goma en el sexto episodio, tras una gran jugada —según los narradores yumurinos— del torpedero Erisbel Arruebarruena.

En el séptimo la dirección villaclareña reemplazó a Carrillo por el zurdo Pedro Manuel Castillo, quien dominó a Yadiel Mujica y Ariel Sánchez, pero le concedió pasaporte a Jefferson Delgado y Javier Camero disparó cohete que impulsó a Jefferson hasta la antesala. En esa situación fue llamado a trabajar Randy Cueto, quien retiró por la vía de los strikes a Arruebarruena.

Con la apertura del noveno capítulo, llegó Haykel Parra por Dariel Góngora, y Yeniet Pérez lo saludó con su sexto bambinazo, que puso a los Leopardos a tres outs de la victoria y a punto de propinar su primera lechada en el campeonato. Luego, Denis Quesada se encargó de cerrar la entrada.

Cerquita estaban los Leopardos de pasarles la escoba a los Cocodrilos en esta subserie corta y abrazar a las Avispas en los límites de la zona de clasificación, pero Ariel Sánchez se acordó de sus familiares beisbolistas y empató el juego.

Como se hace en estos casos, se aplicó la regla Schiller en el décimo episodio, y con las bases llenas, Yeniet Pérez disparó doblete al jardín central que limpió las almohadillas, para poner al frente a Villa Clara, 4 carreras a 1; pero lamentablemente, Yeniet fue puesto out en la goma, tras el sencillo de Ariel Pestano. Sin embargo, sería injusto convertir en villano al veterano remediano, el que más aportó a la posible victoria, al batear de 5-4, incluidos dos biangulares, un palo de vuelta completa, y remolcó todas las carreras de su equipo.

Y cuando los discípulos de Pedro Jova se preparaban para festejar la victoria, cayó el cubo de agua fría, los Cocodrilos mordieron cuatro veces, las primeras fletadas por Jefferson Delgado. Aquí sustituyeron a Randy Cueto por Yasmany Hernández y ocurrió la escena que hemos visto varias veces en la temporada, aunque en esta ocasión con otro victimario: Javier Camero, autor de un tubey que remolcó a los dos corredores que dejaron al campo a los Leopardos. Hubo protesta de los derrotados, que consideraron apretada la jugada en la goma, pero se mantuvo la decisión, y a los villaclareños se les escapó la victoria de las manos.

Ahora, los anaranjados se trasladarán hacia la Isla de la Juventud para enfrentar, a partir del martes 19 de abril, a los Piratas.

El 17 de abril de 1932, hace hoy 90 años, el zurdo de Manacas, Manuel Cocaína García, con el equipo Caribe, propinó juego de cero hit cero carrera al conjunto de Águilas de Valencia, 21 carreras por 0, con 18 ponches, en la Liga Venezolana de Béisbol.

