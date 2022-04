Elegido Rodrigo Chaves nuevo presidente de Costa Rica

El economista Rodrigo Chaves fue elegido el nuevo presidente de Costa Rica tras las elecciones de este domingo y después de que su rival, José María Figueres, concediera la derrota.

Con más del 95% de las mesas escrutadas, el político del Partido Progreso Social Democrático (PSD) está al frente con un 52.9%, mientras que su contrincante del Partido Liberación Nacional (PLN) tiene un 47.1%.

“Envío un mensaje a José Maria (Figueres) y a todas las personas que votaron por él. Lo felicito por su hidalguía y le pido a don José y a su partido que trabajemos juntos”, dijo. “Les pido que nos unamos todos bajo el azul, blanco y rojo de nuestro símbolo patrio, de la bandera”, agregó.

Chaves, además, habló directamente a los miles de costarricenses que no votaron este domingo en una segunda vuelta electoral marcada por la abstención.

“La dura campaña que vivimos lamentablemente convirtió al abstencionismo en el partido político más grande de Costa Rica. Esto es una triste realidad que debemos comprender y aceptar. Esto no significa que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son, probablemente, los más críticos y preocupados por el futuro del país que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia”, sostuvo.