Camilo, la voz que estremece (+Audios)

Este 6 de febrero, aniversario 90 del natalicio del Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, vale la pena escuchar su voz que estremece, es la voz del legendario Héroe de Yaguajay.

“Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener, que no piensen los enemigos de la revolución que este pueblo se va a detener, que no piensen los que envían aviones, que no piensen aquellos que tripulan los aviones que vamos a ponernos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente.

De rodillas nos pondremos una vez, y una vez, inclinaremos nuestras frentes… y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda veinte mil cubanos, para decirles: “¡Hermanos, la Revolución está hecha, vuestra sangre no salió en vano!”.