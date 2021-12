Top 10 de los momentos del año

¿Les pasa que hay años que parecen no acabar nunca? El 2021 ha sido un tiempo duro, de pura resiliencia a prueba de COVID-19. Doce meses en los que se ha vivido el peor rebrote de la pandemia en el país, el aislamiento que salva y asfixia, la necesidad de postergar los besos, la gente que se nos va, los abrazos pospuestos una y otra vez…

Pero el 2021 también ha sido un año –en medio de todo– de un poco de esperanza, con la felicidad de estar vacunados, con la gratitud y la certeza de que hay tanta gente que poco ha dormido para lograr cada dosis.

Muchísimas cosas suceden en un año y es tarea de locos resumirlo. Pero aquí les dejamos los 10 momentos que, desde Cuba Joven, creemos que han marcado este 2021. Vaya, a decir verdad, ha sido un top ten de las cosas que nos hemos ido acordando. Así que pasen, lean, y déjennos su resumen en los comentarios.

Ño, esta es la última entrega del año, pero en enero regresamos. Por ahora, review 2021…

1. ¿Y Bernie Sanders dónde está?

El senador Bernie Sanders sentado en las gradas del Capitolio de Washington en la toma de posesión del presidente Joe Biden. Foto: Brendan Smialowski / AFP

De las gradas del Capitolio de Washington, el político socialdemócrata estadounidense Bernie Sanders ha viajado a los lugares menos imaginados sin apenas moverse de su asiento. ¿No se acuerdan?

En enero de 2021, durante la toma de posesión del presidente Joe Biden, el senador por Vermont, Bernie Sanders, fue fotografiado por Brendan Smialowski. Mientras los asistentes vestían elegantes y caros atuendos, Sanders llevaba una chaqueta y guantes ecológicos hechos por una electora. Nada, que estaba luchando contra el frío de aquel enero y se hizo viral. Llovieron los memes. En su silla plegable, el político norteamericano lo mismo aparecía en una escena de Friends, que en el malecón de La Habana. ¡Hasta en Marte!

¿Y ustedes creyeron que Bernie se había ido? Pues no, si yo hasta encargué un pulóver con la imagen. Por cierto, por aquellos días lo tuvimos por la redacción de Cubadebate. Incluso, andábamos tras una entrevista con el Bernie.

Bernie Sanders en la redacción de Cubadebate.

2. Las vacunas nuestras

Tras un año sin descanso, si de algo nos enorgullecemos los cubanos es que en este 2021 ha sido noticia en todo el mundo que las primeras vacunas contra la COVID-19 desarrolladas en América Latina son vacunas cubanas: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Luego de rigurosos estudios y ensayos clínicos, los inmunógenos han demostrado gran efectividad, por lo que más del 86% de toda la población posible a vacunar ya ha recibido el pinchazo del alivio. Más de 30 millones de dosis de las tres vacunas han sido administradas en Cuba. La Isla es el segundo país en porcentaje de vacunación del mundo. Y naciones como Venezuela, Nicaragua, Irán, Vietnam, México, y San Vicente y las Granadinas administran las vacunas cubanas.

Ahora, como ya se ha dicho, las vacunas no son suficientes. El hecho de estar inmunizados hay que acompañarlo de cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Atención ahora: ya circula la variante ómicron en Cuba y comienzan a aumentar los casos una vez más. ¡Hay que cuidarse!

Imagen: Osval

Recientemente, por cierto, y ya que la hemos repetido tanto, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) escogió como palabra del año 2021: “vacuna”. No obstante, no olvidemos que mientras hay países que avanzan en la vacunación, otros tienen muy bajos porcentajes de dosis aplicadas. Ojalá el panorama cambie para 2022.

3. Querida Mipyme, yo te escribo…

¿Quién no ha querido crear una micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme)? ¿Privada o estatal? Tener autonomía empresarial, importar y exportar, definir productos, servicios, mercados… y ser tu propio jefe, aunque suene trillada la frase.

Los especialistas han vaticinado que las mipymes se dispararían en este 2021, desde que se aprobó la creación de nuevos actores económicos. Y lo han hecho. Durante 2021 se aprobaron en el país un total de 1 188 mipymes, pero el proceso no ha sido fácil. Han existido demoras, pero se avanza y para el 2022 los números seguirán en aumento. En el enlace de abajo te dejamos algunas mieles sobre el tema.

4. ¡Qué lío con las felpitas!

No deja de tener razón la gente cuando dice que ya cualquier cosa se hace viral con esto de las redes sociales. Si no, pregúntenselo a Lili Dos Felpitas. A ver, les resumo. En el grupo de Facebook “Todo bebés en La Habana”, una usuaria (Lucía Milán), de cuyo nombre Lili Mantilla no quiere acordarse, denunció que esta la había estafado.

Resulta que Lili le vendió a Lucía un total de 20 paquetes de felpas de pelo, con 50 unidades cada uno. Aquí viene el desenlace: Cuando Lucía llegó a su casa y contó –felpita por felpita, calcúlese que debían ser unas mil felpas–, se dio cuenta que le faltaban dos. Y formó tremendo revuelo en las redes… ¡por dos felpitas! Los memes –ya lo sabemos– explotaron.

5. Los sucesos del 11 de julio

Disturbios del 11 de julio en Cuba. Foto: AFP.

El pasado 11 de julio no fue un domingo cualquiera en Cuba. Manifestaciones en varias ciudades del país pretendieron tambalear la paz y la tranquilidad ciudadana que se vive en esta Isla.

Las causas fueron tan diversas como los reclamos y descontentos de cada manifestante. La realidad del país era muy compleja: un rebrote brutal de la COVID-19, que se ensañó con Matanzas; el desabastecimiento de alimentos y medicinas en un contexto sanitario difícil; la subida de los precios; las roturas en las termoeléctricas y los consiguientes apagones, y a ello se le suma las medidas constantes contra Cuba impuestas desde la Casa Blanca (más de 50 en plena pandemia y 243 en total), cuando el mundo necesitaba colaboración y no más hostigamientos ni bloqueos. Se trataba de la salud de la gente y no de políticas de odios.

Precisamente el odio salió a flote por aquellos días traumáticos de julio. Fundamentalmente desde fuera del país se convocaba a agredir, a saquear las tiendas, a incendiar, a provocar el caos en medio del peor rebrote de la pandemia en la Isla, en medio de la incertidumbre y el miedo que inevitablemente provocó una crisis sanitaria sin precedentes en el país. El llamado era a pedir intervención humanitaria de Estados Unidos, con las consiguientes muertes y bombas que traen consigo.

Quiero decir con esto que sí, hubo descontento, hubo problemas internos que conllevaron a reclamos totalmente legítimos, necesidades que se han agravado porque se han ido acumulando con los años, porque han seguido sin resolverse; pero hubo también una clarísima preparación de un intento de estallido social en Cuba, una clarísima preparación de un golpe blando para tumbar a la Revolución y provocar un cambio de régimen en la Isla. No lo digo yo, ahí están los hechos.

Si una lección nos dejan los sucesos del 11 de julio es que no puede ganarnos la desidia, que hay que darle primerísima prioridad a la atención a la ciudadanía, que la comunicación transparente en tiempos de crisis es nuestra aliada y no nuestro caballo de Troya, y que la paz no es negociable. Nos va el país en ello.

6. Un nuevo Código de las Familias

Tras un amplio proceso de consultas y luego de 23 versiones, recientemente el parlamento cubano aprobó el proyecto del Código de las Familias, el cual se someterá a consulta popular del primero de febrero al 30 abril de 2022.

Derechos para los jóvenes en el plano familiar, obligación legal de dar alimentos, la prioridad que significa el derecho a la identidad, las uniones entre adolescentes, el matrimonio igualitario y la adopción, son algunos de los puntos del nuevo Código de las Familias por el que votarán todos los cubanos.

“El Código se basa en una mirada de los derechos, sobre el respeto y la equidad… Puede no gustarnos algo, pero si en sentido general nos trae tantos beneficios, apostemos por lo bueno que nos está trayendo este Código”, ha dicho la profesora titular del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Beatriz Torres Rodríguez.

7. La Casa de Papel llega a su fin

Imagen: Netflix.

Si aún no has visto la serie española “La Casa de Papel”, ¿qué estás haciendo? No te haremos spoiler por acá. Sabemos que eso cae pesado y para finalizar el año se necesita paz y amor. Con cinco temporadas –la última finalizó este diciembre– la serie de Netflix ha tenido un éxito rotundo en todo el mundo.

Dije que no haría spoiler, pero voy a dejar por acá la sinopsis que publicó Netflix sobre la quinta y última temporada, así se embullan si no la han visto todavía:

“La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra”.

Ah, y por favor, es una serie. No intenten practicarlo que no somos actores… ni nada.

Viva la Resistencia. La última temporada de la Casa de Papel ya está disponible. #LCDP5



Long live the Resistance. The final season of la Casa de Papel is now streaming. #MoneyHeist pic.twitter.com/z5K741LI1C — La Casa de Papel (@lacasadepapel) December 3, 2021

8. Ciclones… ¿Qué ciclones? ️️

Tormenta tropical Elsa cuando terminó el minuto a minuto de Cubadebate sobre la trayectoria del fenómeno meteorológico.

Este año ha habido poca actividad en la temporada ciclónica en lo que respecta a Cuba. Sin embargo, en Cubadebate hemos mantenido informados a los lectores sobre el paso de cada fenómeno meteorológico. Claro que nos lo tomamos en serio. Este año ha tenido la simpática particularidad de que le hemos hecho cobertura minuto a minuto a ciclones que fueron más viento que otra cosa, si no, pregúntenle a Elsa y a Ida. ¡Qué días!

9. Serrano se despide

Rafael Serrano. Caricatura: Jorge.

La emisión estelar del Noticiero de la Televisión Cubana de la noche del 22 de noviembre fue la última del destacado locutor Rafael Serrano. Al finalizar el espacio, Serrano, como le llaman los cubanos, dijo que no se despedía, sino que daba un hasta siempre. “Un beso y un abrazo, los quiero”, comentó al finalizar su última emisión del NTV, luego de más de 40 años frente a las cámaras del informativo.

Muchos usuarios en las redes sociales se sumaron al homenaje al locutor, quien ha sido rostro y voz del NTV por más de cuatro décadas.

10. Cuba Joven, lo que todos esperaban ✍️

Este ha sido un espacio para experimentar, hablar ligero, pero para tocar temas profundos y conectar entre nosotros mismos. Este año retomamos la sección Cuba Joven, hecha por jóvenes, valga la redundancia, para hablar de tecnología, estilos de vida, contar historias, dar tips y explicar temas complejos.

Hemos hecho memes, reels, le hemos dado chucho a la Cristal que, por darse publicidad, se va un poco de contexto a veces, jajajaja. La preferida de Cuba es la más perdida de Cuba. ¡Ay, una Cristal bien fría ahora! Ya, que nos vamos del tema.

Nada, esta es la última entrega de Cuba Joven, una sección que mantiene un team de gente chévere y entusiasta. Aprovecho para recordarles que estamos por Instagram. Pasen por allá.

Finito, se acabó el resumen, pero en enero volvemos, que esto está pega’o, aunque no sea Piso 6. Monta, que te quedas. ¡Y agárrate, 2022!