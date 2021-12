El covid no es agua pasada

Se refuerza sistema inspectivo en Caibarién y se llama a la población al cumplimiento de medidas para enfrentar la covid-19

A pesar de tener controlada la transmisión de la covid-19, la dirección de Inspección y Supervisión en Caibarien refuerza las acciones de control en el territorio.

Según declaraciones de Ernesto Rodríguez, director de la entidad, aun cuando en nuestro municipio no se reportan personas infectadas, la entidad trabaja en el control y seguimiento de todas las acciones que están reguladas en el decreto ley 31 del presente año con el objetivo de garantizar que estado y personas naturales cumplan con lo indicado hasta la fecha, como el uso obligatorio del nasobuco en espacios tanto cerrados como públicos, el distanciamiento social, pasos podálicos, soluciones de hipoclorito o de agua jabonosa para la desinfección de las manos.

Insistió el directivo que hasta la fecha las mayores multas han sido aplicadas precisamente por el mal uso del nasobuco, elemento este que además del lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social imposibilitan la infección y propagación del mismo.

Hoy se requiere, agrega Ernesto Rodríguez, que cada persona desde su lugar de residencia se convierta en veladores del orden epidemiológico, insistiendo en cumplir las medidas y en caso que no se cumplan, denunciar a los infractores porque el no cumplimiento puede provocar que el municipio pueda caer en una fase complicada nuevamente de la pandemia y no se cuenta con una plantilla de inspectores que puedan abarcar cada cuadra de la Villa Blanca.

