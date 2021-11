Destaca Díaz-Canel rechazo de personalidades a bloqueo de EEUU a Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel destacó hoy el apoyo de exmandatarios latinoamericanos y más de 200 personalidades del mundo que hicieron pública una carta para exigir el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on email.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado cubano remarcó también el rechazo internacional a las acciones para subvertir el sistema político de la isla mayor de las Antillas, instigadas y financiadas desde el país vecino.

“Personalidades del mundo firman carta a la comunidad internacional: cesen el bloqueo y las acciones desestabilizadoras contra Cuba”, escribió.

La misiva hecha pública este miércoles y dirigida al presidente norteamericano, Joe Biden, lleva las rúbricas de los exmandatarios Dilma Rousseff, Rafael Correa, José Manuel Zelaya y Ernesto Samper.

También la petición contó con el respaldo de escritores, políticos, artistas y juristas.

Los firmantes recordaron que desde hace más de 60 años Washington mantiene un régimen de medidas coercitivas contra La Habana, recrudecidas durante la administración de Donald Trump (2017-2021) y vigentes en la gestión de Biden.