De qué trata El juego del calamar, la serie surcoreana que causa furor (+Tráiler)

La serie trata de unas 456 personas que por diversas situaciones tienen deudas que saldar. Todos ellos son invitados a participar en una sangrienta competencia que consiste en colaborar en juegos infantiles por un premio millonario

Seguramente has visto ya decenas de memes al respecto, y has notado que todos hablan de ella. Pero si eres de los que aun no comprende los chistes virales, hoy te contamos por qué El juego del calamar, una serie surcoreana, está causando furor tras ser estrenada el pasado 17 de septiembre en Netflix y va camino a convertirse en la más vista en la historia de la plataforma.

La serie trata de unas 456 personas que por diversas situaciones tienen deudas que saldar. Todos ellos son invitados a participar en una sangrienta competencia que consiste en colaborar en un total de seis juegos infantiles en los que el ganador se llevará un premio millonario. ¿La parte mala? Quien pierda, será asesinado sin piedad.

El potencial histórico creado por el director Hwang Dong-hyuk ha seducido a los suscriptores de la compañía de Ted Sarandos y han encumbrado a la producción surcoreana a lo más alto de la lista de recomendaciones de Netflix, entre otras cosas, no solo por lo original de su trama, sino porque representa la hipercompetitividad de la sociedad capitalista surcoreana.

Además, los juegos infantiles que tienen que ganar los personajes para permanecer con vida son juegos tradicionales de la cultura surcoreana, y ya los especialistas del audiovisual han comentado en diversos espacios críticos que el fuerte contraste entre la inocencia de estos juegos y la violencia de las muertes torna un ambiente cínico y amargo muy gustado por los seguidores del material.

Curiosamente, la propuesta no solo está causando enormes niveles de rating, sino que los fanáticos están yendo un paso más allá de lo usual y han llegado a enviar dinero a sus productores.

Sin dudas, ahora puedes comprender mejor esos chistes virales que ves cada día.