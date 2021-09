El primer coordinador de los CDR en Caibarién

A la orden de fundar en cada cuadra un comité para defender la Revolución, ahí estaba Antonio Tornas Córdova, el Niño Torna

«Yo siempre he trabajado para el partido», recuerdo que así me dijo Antonio Tornas Córdova, durante un encuentro con los fundadores del Partido Comunista de Cuba en Caibarién. El Niño Torna, como se le conoce a este hombre que ha dedicado su vida a las labores partidistas, en esa ocasión me comentó sobre tres tareas que ha cumplido y hoy constituyen un orgullo en su vida.

«En 1959 fundé la Cooperativa de Carboneros Jacobo Cruz Espinosa, luego dirigí la Campaña de Alfabetización en el municipio y fui quien organizó todo el proceso de fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la Villa Blanca y su primer coordinador.»

A pesar del paso de los años, el Niño Torna recuerda aquellos días después del discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando dio la orden de fundar en cada cuadra un comité para defender la Revolución.

En Caibarién se crearon varios CDR en un primer momento, entre los meses de septiembre y octubre se constituyen los primeros; uno presidido por Dulce Mederos que radicó en la calle Leoncio Vidal entre Playa e Industria, otro en la calle Agramonte entre Parrado y Faife y su presidenta fue Iris Sánchez, otro llamado Jacobo Cruz en la calle Céspedes y Silvino García presidido por Sabino Pérez; luego fueron creciendo hasta llegar a todos los barrios y puntos más intrincados de la geografía local.

Aquellos fueron años de muchas guardias para evitar las acciones del enemigo, había que cuidar el barrio, las escuelas, las bodegas, los círculos sociales, las fábricas y hasta los sembrados. Se hicieron muchos trabajos voluntarios para asfaltar las calles, en la zafra y otras obras.

«Yo voy a dejar de trabajar para el partido el día que me muera». Así terminó aquella conversación Antonio Tornas Córdova, el Niño Torna, primer coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución en Caibarién. Para él y todos los fundadores, el homenaje.

Imagen y texto: tomada del muro de Facebook del autor.