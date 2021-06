Empresa de Transporte en Villa Clara actualiza plan de medidas para enfrentamiento a la COVID-19 (+Audio)

El Grupo Temporal de Trabajo, para contrarrestar el avance de la COVID-19 en Villa Clara, acordó la restricción de movilidad por horarios en la vía. Escuche los detalles en voz del Teniente Coronel, Heriberto López, al frente de la Unidad de Tránsito en la provincia.

También conozca las medidas reforzadas por Transporte Provincial sobre las restricciones de movimiento y circulación, designadas por Yudit Hernández Carrazana, directora de la Empresa provincial de Transporte V.C.

La Provincia de Villa Clara en los últimos 15 días ha incrementado considerablemente la tasa de incidencia, complejizándose la situación epidemiológica, al encontrarse dispersos los casos positivos a la COVID-19 en los municipios. Ante este escenario, se adoptarán las siguientes medidas:

Suspender el transporte estatal urbano, suburbano, rural y mantener suspendido el transporte intermunicipal tanto estatal como particular.

El transporte particular con LOT de pasaje y carga, circulará a partir del 4 de junio de 2021, solo de lunes a viernes en los horarios comprendidos de 5:00 am a 5:00 pm contando hasta las 6:00 pm para su traslado a los parqueos; los sábados y domingo circularán de 5:00 am a 1:00 pm.

Se mantiene el nivel de ocupación de los medios de transporte autorizados a circular al 50%, excepto los ómnibus al servicio de traslado de personal de Salud que tienen regulaciones específicas (100% pasajeros sentados y 12 de pie), los triciclos con LOT para 6 ocuparán 4 capacidades y los autos ligeros, 2 delante y 2 detrás.

Limitar los permisos a los vehículos administrativos, solo a los imprescindibles, los que portarán una nueva identificación.

Se exceptúan:

El transporte del MININT y la FAR (Chapa M, F y de la economía) quedando bajo la responsabilidad de cada jefatura el uso de estos medios;

Los vehículos especializados, los de las iglesias, así como los de matrícula: E, D, K, T.

Los Taxiscuba y Cubataxis. (Estos últimos portarán la banderola de Hemodiálisis)

Los trabajadores imprescindibles residentes fuera de la provincia que laboran en Santa Clara deberán ser autorizados por el Grupo Temporal Provincial. (El listado será entregado al Grupo Temporal Provincial y una vez aprobado se circulará a los puntos de fronteras)

Mantener los autorizos eventuales que emiten los grupos temporales municipales, delegados o no en las direcciones municipales de transporte

Para los medios de transportes que trasladan a personas que viajan al exterior y familiares de fallecidos siempre que se cuente con la comprobación de las solicitudes.

Para otras cuestiones estrictamente humanitarias o en función de la economía se evaluarán por los Grupo Temporales Municipales o Provincial para su aprobación. El envío de medicamentos a familiares se realizará a través de las agencias de Correos.

El transporte administrativo de las entidades estatales en función de visitas, controles o actividades administrativas, para acceder a nuestra provincia además de los autorizos de la provincia de origen deben contar con la aprobación del grupo temporal de Villa Clara, y los que provienen de La Habana necesitan la aprobación del Primer Ministro.

No requieren autorizos eventuales para el movimiento dentro de la provincia, los vehículos estatales que poseen las pegatinas (2 diseños: uno permitirá circular por cuestiones que se justifiquen luego de los horarios regulados, y el otro entre 5:00am y 6:00pm y los fines de semana hasta la 1:00 p.m.)

Los taxiscuba no requieren autorizos para circular dentro de la provincia, cuando son contratados por entidades estatales, solo mostrarán la orden de servicio de la agencia, suplemento al contrato y cuando proceden de otra provincia en funciones administrativas, necesitan la autorización por los niveles correspondiente. En la transportación hacia la Cayería Norte presentarán la reservación del cliente y suplemento de contrato.

El transporte de carga no requiere de autorizo para circular en función de la actividad y aquellos que por sus condiciones se emplean para traslado de sus trabajadores mostrarán la aprobación del director de la entidad con el listado del personal.

Los ómnibus de Transmetro, escolares y otros, así como los propios de las empresas, en transportaciones de trabajadores deben contar con los listados aprobados por los directores.

Autoriza: Yudit Hernández Carrazana, directora de la Empresa provincial de Transporte V.C.