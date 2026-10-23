Implementan acciones en Villa Clara para promover avances en el Turismo 

La implementación de las 176 transformaciones en Cuba coloca al turismo en el centro de una apertura sin precedentes.

Con un eje temático específico, el número 17, las 176 transformaciones aprobadas en la nación relativas al Turismo, contempla doce medidas dirigidas a la inversión, la digitalización, la entrada de nuevos actores económicos y la proyección internacional de marcas cubanas.

Para Villa Clara, tercer destino turístico del país, el paquete normativo llega en un momento de complejidades.

Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada territorial del Ministerio de Turismo en Villa Clara, destacó que los resultados del destino obedecen al acompañamiento y a las alianzas con los múltiples actores sociales que intervienen en el gremio, tanto internos como externos.

En este sentido, destacó, que los trabajadores del sector laboran por mejorar la atención al cliente y por diversificar las vías de comunicación de los productos turísticos, con énfasis en las redes sociales y en la promoción de destinos como Remedios, Sagua la Grande y Santa Clara.

Armenteros Mesa subrayó la importancia de la colaboración como pilar estratégico de la gestión de Gobierno y dijo que avanzan un grupo de obras decisivas para el territorio en Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande y Remedios, vinculadas a Palmares y al grupo hotelero Cubanacán.

La propia delegada insistió en que el aprovechamiento de las potencialidades del territorio depende de la integración entre el sector público, el privado y el comunitario, y llamó a los trabajadores del turismo a redoblar esfuerzos para superar las dificultades.

El éxito de la implementación se logrará, en la medida en que esas nuevas modalidades de gestión se traduzcan en empleo recuperado, en ingresos para el territorio y en una actividad turística que vuelva a ejercer su peso como motor económico.

De ahí que la formación, la integración y el sentido de pertenencia del gremio resulten recursos para resistir el momento.