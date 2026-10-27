Premios Lucas 2026: ¡1 pá 30! (+Videos y nominados)
El certamen anual mantiene su esencia de impulsar el videoclip en Cuba, y en esta edición 29 se destaca la tenacidad de los realizadores y artistas por crear este tipo de audiovisuales en circunstancias tan difíciles
Aset, de las hermanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, conocidas como Ibeyi, es el videoclip con más nominaciones en esta edición de los Premios Lucas, presente en las categorías de alternativo-fusión, actuación —por Naomi Díaz—, dirección de arte, diseño de fotografía, edición, dirección y video del año.
El certamen, derivado del programa televisivo dirigido por el realizador Orlando Cruzata, en su edición 29 en este 2026, recibió 342 videoclips, previamente analizados en fructífero debate por los miembros del jurado, que preseleccionó a 251 para la nominación. Una vez más se reafirma como un espacio idóneo para impulsar la creación en esta rama del audiovisual, aún en circunstancias tan complejas como las que vive el país, de las cuales no están exentas los artistas ni los realizadores.
Con seis nominaciones (canción contemporánea, dirección de arte, diseño de fotografía, edición, dirección y video del año) encontramos Habana, dirigido por Felo para un tema de Raúl Paz. Igual número de candidaturas tiene Delirando, debut como realizador del autor del tema, Vicente Trigo, en canción contemporánea, ópera prima, trabajo coreográfico y diseño de fotografía, dirección y video del año.
Son y go, también dirigido por Felo, aspira al galardón en los apartados de música popular bailable, dirección de arte, edición, diseño de vestuario, producción y maquillaje y peluquería.
El realizador Freddy Loons compite en música urbana, reparto, trabajo coreográfico, dirección de arte, diseño de vestuario, producción y maquillaje y peluquería con Dándote tó.
El destacado cantante, bajista y productor musical Alain Pérez suma a las seis nominaciones de Son y go otras dos (música popular bailable y dirección de arte) por Reina de corazones, tema en colaboración con Luis Enrique, y clip dirigido por Alejandro Alguernes.
En video del año, y en otras categorías, encontramos a Silvio Rodríguez en colaboraciones con X Alfonso, en Sueño con serpientes, —clip dirigido por X Alfonso— y en Luciérnaga con Milo J, realizado por Teresa Carrill. También figura el cantautor en Déjame en paz, junto a Alejo Stivel.
Un total de 31 categorías resultarán premiadas este año, entre las cuales se incluyen por primera vez Mejor Video IA y Mejor Maquillaje y Peluquería, para reconocer de manera específica la realización audiovisual que incluya esta herramienta de manera parcial o completa y el talento de especialistas de estas disciplinas vinculadas a la Dirección de Arte, respectivamente.
También resulta una novedad en esta ocasión que el Premio de la Popularidad incluya por primera vez una lista de nominaciones sobre las que el público puede votar, y de esta manera se valora el conjunto de videoclips que durante todo el año han encabezado el Lucasnómetro, espacio televisivo y radial en el que cada semana se mide el impacto de los videos y temas musicales en diversas plataformas.
En la gala se informó que diez videoclips están nominados en esta categoría. Las votaciones del público a través de diversas vías como redes sociales, SMS y TransferMóvil elegirán al ganador.
Con cuatro candidaturas por cada videoclip (Intento volar y Poder), la joven artista revelación en esta edición Gretcheem Grey, sorprendió al jurado.
Si de directores ya nominados con frecuencia en ediciones pasadas se trata, encontramos que en este 2026 sobresalen con 17 y 15 candidaturas Felo y Freddy Loons, respectivamente, en títulos como Habana, Son y go, 1000 de aura, Negra, Promesa, Flores de papel, Dándote tó, Úsame, Fantasía, Cepillo y pasta, Amor verdadero y Ay, negri.
Nominados premios Lucas 2026
Mejor video música popular bailable
-Isaac Delgado // Mi regalo // Dir.: Lena Hernández y Alexander González
-Alain Pérez ft Luis Enrique // Reina de corazones // Dir.: Alejandro Albuernes
-Rafa Tena ft Alain Pérez // Son y go // Dir.: Felo
-Haila y Orquesta Sinfónica Nacional // Mi vida es cantar // Dir.: Charles Cabrera
-Alexander Abreu y Habana D´ Primera // Fantasía // Dir.: Freddy Loons
-Pedrito Martínez // El jicamo habló // Dr.: Julio Martínez y Adrián Martínez… (Cartel Estudio)
Mejor video música tradicional cubana
-Orquesta Faílde y Sonora Santanera // Arroz con mambo // Dr.: Pedro Pablo Cruz
-Carlos Paz ft Lindiana Murphy // La golondrina // Dr.: Ramiro Zardoya
-Sol y Son e invitados // Mi Santiago // Dr.: Rubén Aja
Mejor video canción
-Ana Irma Pereyó, Lea Cárdenas, Santa Massiel, Annie Garcés, Adriana Fajardo y Cuerdas del alma // Canción con todos // Dir.: Claudio Peláez Sordo
-Danilo París // Dormida // Dir.: Alejandro Albuernes
-Annie Garcés // Allá voy // Dir.: Anthony Bravo
-Osmany ft Gaby // No vale // Dir.: Henry García
Mejor video canción contemporánea
-Vicente Trigo // Delirando // Dir.: Vicente Trigo
-Raúl Paz // Habana // Dir.: Felo
-Jotabarrioz // Negra // Dir.: Felo
-X Alfonso ft Silvio Rodríguez // Sueño con serpientes // Dir.: X Alfonso
-Milo J ft Silvio Rodríguez //Luciérnaga // Dir.: Teresa Carrill
Mejor video música pop urbano
-Adryx // Taki // Dr.: Julio Martínez y Adrián Martínez ( Cartel Estudio)
-Diana Fuentes // No pasa nada // Dir.: Pop Crudo Records
-Melaine Santilier // Delincuente // Dir.: Claudia Cepero
-Melaine Santilier // Gataza // Dir.: Claudia Cepero
-Moni K // Llévame // Dir.: Jose Rojas
Mejor video música pop y pop rock
-Alejo Stivel ft Silvio Rodríguez // Déjame en paz // Dir.: ELSA
-Jotabarrioz //1000 de aura // Dir.: Felo
-Los locos tristes // Daría // Dir.:
-Buena Fe // Para no caer // Dir.: Claudio Peláez Sordo
-Gaby Herrera // Me voy // Dir.: Alejandro Pérez y Gaby Herrera
-Paris Pragger //Magazine girl // Dir.: Paris Pragger y David Rodriguez
Mejor video rock
-Bonus // A tiempo // Dir.: Víctor Vinueza
-Korachi Gibert // Sueños rotos // Dir.: Ernesto Fundora
-Osamu // I just want make love to you // Dir.: Ismar Rodríguez
Mejor video pop house electrónico
-Gretchenm Grey // Intento volar // Dir.: Grectchenm Grey
-Gretchenm Grey // Poder // Dir.: Grectchenm Grey
-Vichenzo // Welcom to Miami // Dir.:Pepe Salom
-Wampi // Necesitas ser feliz // Dir.:Mr. Sad 26
Mejor video música urbana hip hop
-Anthony Bravo ft Néstor Jiménez // Vino barato // Dir.: Anthony Bravo
-Hay que estar claro // Agua mala / Dir.: Henry García
-JP Venom ft Linye // Yessir // Dir.:Nandirectedit
-JP Venom // Mito // Dir.: Nandirectedit
-Zadkiel KBN // Verdad infinita // Dir.: Humberto Díaz
Mejor video música urbana reparto
-Bebeshito ft Dj Honda, Velito, el bufón // Úsame // Dir.: Freddy Loons
-Ya Ice Dilan, DJ Honda // Házmelo mujer // Dir.: Freddy Loons
-Melaine Santilier // Las repas no lloran // Dir.: Claudia Cepero
-Jarulay // Dándote tó // Dr.: Freddy Loons
-Yoe de Oro // El verdadero 13 // Dr.: Los Datway
Mejor video música tropical variada
-El Wuay del Paraguay // Bajo el sol // Dr.: Charles Cabrera
-Erick Kanya // Amor verdadero // Dr.: Freddy Loons
-Papushi // Te amé demasiado // Dr.: Papushi
-Lila Downs ft Alex Cuba // El jardín del placer // Dr.
: Antonio Roma
Mejor video alternativo-fusión
-Charlotte Colace // This feeling // Dir.: Ananda Siml
-EDKU // El tiempo cambió // Dir.: Claudio Peláez Sordo
-Ibeyi // Aset // Dir.: Corry Van Rhijn y Roman Pichon Herrera
-Pablo Barrera ft Jotabarrioz // Promesa // Dir.: Felo
-Pablo Barrera // Flores de papel // Dir.: Pablo Barrera y Raidel Diago
Mejor video música para niños
-Enid Rosales ft Liuba María Hevia// El trompo // Dir.: Lidia Morales
-Enid Rosales ft Marta Gómez // Aguacero, agua serás // Dir.: Yemeli Cruz y Adanoe Lima
-La colmenita // Me acosa el cara pálida // Dir.: Claudia Alvariño y René Baños
Mejor video realizado en estudio
-Adrián Berazaín ft Abel Geronés // El breve espacio en que no estás // Dir.: Adrián Berazaín
-Orquesta Faílde ft Sonora Dinamita // Cumbia de los amigos // Dr.: Christopher Alva
-Cimafunk // Llora // Dr.: Alex Lay
Ópera prima
-Ramiro Zardoya por La golondrina //de Carlos Paz ft Lindiana Murphy
-Vicente Trigo por Delirando de Vicente Trigo
-Oscar Batista por Arroz con leche de Jownny
-Pablo Barrera y Raidel Diago por Tú me dirás de Pablo Barrera
Artista novel
-Cuarto tiempo // Pelo rizo // Dir.: Freddy Loons
-JP Venom // Mito // Dir.:Nandirectedit
-Adryx // Taki // Dir.: Julio Martínez y Adrián Martínez. (Cartel Estudio)
-Charlotte Colage // This feeling //Dir.: Ananda Siml
-Ya Ice Dilan // Házmelo mujer // Dir.: Freddy Loons
-Yoe de Oro // El verdadero 13 // Dir.: Los Datway
Mejor animación
-Zardoya por La golondrina de Carlos Paz ft Lindiana Murphy
-Lidia Morales por El trompo de Enid Rosales ft Liuba María Hevia
-Yemeli Cruz y Adanoe Lima por Aguacero, agua serás de Enid Rosales
-Dany de León por Magazine girl de Paris Pragger
Mejores efectos visuales
-Leandro Escalona por Intento volar de Gretchenm Grey
-Leandro Escalona por Poder Gretchenm Grey
-Henry García por Agua mala de Hay que estar claro
– Alejandro Albuernes por 1000 de aura de Jotabarrioz
-Nandirectedit por Yessir de JP Venom ft Linye
Mejor video IA
-Adrix //Taki // Dir.: Julio Martinez y Adrian Martinez (Cartel Estudio)
-Korachi Girbert // Sueños rotos // Dir.: Ernesto Fundora
-Alejo Stivel y Silvio Rodriguez // Déjame en paz // Dir.: ELSA
-Vchenzo // Welcome to Miami // Dir.: P epe Salom.
-X Alfonso y Silvio Rodriguez// Sueño con serpientes // Dir: X Alfonso
Mejor trabajo coreográfico
-Los Datway // Lo que le falta a La Habana // Intérprete: Eduardo Sandoval
-Liset Galego // Delirando // Intérprete: Vicente Trigo
-Claudia Molinet .Moli // Gataza // Intérprete: Melaine Santilier
-LDC // Toketeo // Intérprete: Bebeshito
-LDC// Dándote tó // Intérprete: Jarulay
-Los Datway //El verdadero 13 // Intérprete: Yoe de Oro
Mejor actuación
-Gretchenm Grey por Intento volar de Gretchenm Grey
-Belisa Cruz por No soy perfecta de Niwo
-Naomi Díaz por Aset de Ibeyi
-Grupo de muchachos del video Para no caer de Buena Fe
Mejor dirección de arte
-Gretchem Grey // Poder// Intérprete: Gretchenm Grey
-Alejandro Perez y Gaby Herrera // Me voy // Intérprete: Gaby Herrera
-Charles Cabrera // Mi vida es cantar // Intérprete: Hayla María Mompié
-Gabriela López // Habana // Intérprete: Raúl Paz
-Gabriela López // Son y go // Intérprete: Rafa Tena ft Alain Pérez
-Sarai Fiszel // Aset // Intérprete: Ibeyi
-Eva Cabrera // Dándote tó // Jarulay
Mejor fotografía
-Monty Kaplan y Patricio Crespo por Luciérnaga de Milo ft Silvio Rodríguez
-Claudia Cepero por Delincuente de Melaine Santilier
-Luis Armando Arteaga por Aset de Ibeyi
-David González por Habana de Raúl Paz
-Vicente Trigo por Delirando de Vicente Trigo
-Nandirectedit por Mito /de JP Venom
Mejor edición
-Leandro Escalona por Intento volar de Gretchenm Grey
-Mr Sad26 y Alejandro Guirola por Necesitas ser feliz de Wampi
-Felo por Son y go de Rafa Tena ft Alaín Pérez
-Nandirectedit po Mito de JP Venon
-Benoit Choquet por Aset de Ibeyi
-Felo por Habana de Raúl Paz
Mejor maquillaje y peluquería
-Joe Reyes Aguilar, Lázaro Ronaldo Maseda (*Joe y Ronny) por Dándote tó de Jarulay
-Joe Reyes Aguilar, Lázaro Ronaldo Maseda (*Joe y Ronny) por Úsame de Bebeshito ft Velito, el bufón
-Joe Reyes Aguilar, Lázaro Ronaldo Maseda (*Joe y Ronny)// Házmelo mujer de Ya Ice Dylan
-Yoyi por Cantar es mi vida de Hayla María Mompié
-Elianis, la china por Son y go de Rafa Tena ft Alaín Pérez
-Belisa Cruz por No soy perfecta de Niwo
Mejor diseño de vestuario
-Gretchenm Grey por Poder de Gretchenm Grey
-Freddy Loons por Úsame de Bebeshito ft Velito, el bufón
-Aurelio Cankum por Mi vida es cantar de Haila María Mompié
-Hannet Castillo por Dándote tó de Jarulay
-Karelia Silva por Son y go de Rafa Tena ft Alaín Pérez
-Hannet Castillo por Dame un aaa tita de Ya Ice Dylan ft Bebeshito
Making of
-Making of // En un solo día // Dir.: Rey Reyes
-Making of // Llévame // Moni K // Dir.:Jose Rojas
-Making of // Vengo // Mawell ft Alexnder Abreu // Dir.: Jorge Dolado
Mejor producción
– Liset Martin y Aelis Leyva por Me acosa el cara pálida de La colmenita
-Alexandra Shinaglia por Cepillo y pasta de Maykel Blanco y su Salsa Mayor
-Alex Aguerri y Pablo Saredo por Luciérnaga de Milo J ft Silvio Rodríguez
-Dryanni, Camilo Batista por Dándote tó de Jarulay
-Alexandra Shinaglia por Dame un aaa, tita de Ya Ice Dylan ft Bebeshito
-Gabriela López por Son y go de Rafa Tena ft Alaín Pérez
-Kathy Tamayo y Misdalia Rodríguez por Llévame de Monik
Mejor dirección
-X Alfonso por Sueño con serpientes de X Alfonso ft Silvio Rodríguez
-Corry Van Rhijn y Roman Pichon Herrera por Aset de Ibeyi
-Felo por Habana de Raúl Paz
-Vicente Trigo por Delirando de Vicente Trigo
-Claudia Cepero por Gataza de Melaine Santilier
Video del año
-X Alfonso ft Silvio Rodríguez // Sueño con serpientes // Dir: X Alfonso
-Raúl Paz // Habana // Dir: Felo
-Vicente Trigo // Delirando // Dir: Vicente Trigo
-Ibeyi // Aset // Dir: Corry Van Rhijn y Roman Pichon Herrera
-Milo J ft Silvio Rodríguez //Luciérnaga // Dir.: Teresa Carrill
Video más popular
-# 1. Charly & Johayron & Nick Jam // Magia // Dir.: Nandirectedit
-#2. Wisin ft Dany Ome & Kevincito El 13 // Extrañarte más // Dir.: Jessy Terrero
-#3. Papushi //¿Dónde estás amor?// Dir.: Papushi
-#6. Ya Ice Dilan feat Jip Music Global & Dj Honda // Ay, negri // Dir.: Freddy Loons
-#7. Maikel Blanco y Salsa Mayor y // Cepillo y pasta // Dir.: Freddy Loons
-#13. Bebeshito // Fácil // Dir.: La Fórmula
-#16. Payaso x Ley ft Rowell Urban, Befocus Music & Ernesto Losa // Un tin // Dir.: Ale Velon y Kovak
-#17. Dale Pututi ft Nesty & Tito El Bambino // Los Despechaos // Dir .: Los Datway
-#21. Yuly y Habana C // Farándula // Dir. Rafe Águila
-24. Alexander Abreu y Havana D’ Primera // Fantasía // Dir.: Freddy Loons