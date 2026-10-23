En visita a la provincia de Villa Clara, la ministra de Justicia de Cuba Rosabel Gamón Verde evaluó la implementación de las transformaciones económicas y sociales, así como el respaldo jurídico que desde el sector se brinda a ese proceso.

La jornada incluyó el recorrido por la Dirección Provincial de Justicia, el Complejo de Servicios Jurídicos, Notariales y Registrales de Santa Clara, el Registro Civil y la Consultoria Jurídica Internacional, con el objetivo de verificar la calidad y el impacto de las nuevas medidas en la población.

Durante el chequeo, Gamón Verde intercambió con directivos y especialistas del gremio sobre el cronograma legislativo que acompaña las 176 transformaciones, el cual prevé normas jurídicas de distintos rangos.

Hasta la fecha, están listas 214 disposiciones normativas en la nación, y de ellas 119 ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial, con un rango rápido de entrada en vigor, expuso la ministra.

Evalúa ministra de Justicia en Villa Clara implementación de transformaciones económicas y sociales.

En cuanto a los desafíos del proceso, Gamón Verde enfatizó en la autopreparación de los profesionales para asegurar el conocimiento de las leyes, el cambio de mentalidad de los cuadros y la agilidad en la prestación de los servicios que demanda la población.

En Villa Clara, la evaluación abarcó la marcha de la digitalización del Registro Civil y la integración de servicios notariales y registrales en un mismo espacio, una experiencia que las autoridades locales consideran prioritaria para reducir trámites y traslados de la ciudadanía.

En este caso, resaltó el Complejo de Servicios Jurídicos, Notariales y Registrales de la capital villaclareña, que concentra Notaría, Registro de la Propiedad, Archivo de protocolos, Registro Mercantil y solicitud de antecedentes penales, entre otras prestaciones.