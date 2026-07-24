Ministro de Salud Pública denuncia en BRICS efectos del bloqueo de Estados Unidos y ratifica voluntad de cooperación

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, denunció hoy en la XVI Reunión Ministerial de Salud de los BRICS, que se realiza en Chandigarh, India, los efectos del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación entre los países que integran ese espacio de concertación.

Según precisó el Ministerio de Salud Pública desde su perfil en la red social Facebook, en un vídeo mensaje dirigido a la primera sesión del encuentro.

El titular destacó el esfuerzo de profesionales, técnicos y trabajadores de la salud en ese complejo escenario y ratificó el compromiso de Cuba con el enfoque de Una Salud, el fortalecimiento de sistemas resilientes, la innovación científica y la cooperación internacional para garantizar el acceso universal a servicios de calidad.

La reunión aprobó por consenso la Declaración Final, que subraya como prioridades la profundización de la cooperación multilateral frente a enfermedades infecciosas agudas, como la tuberculosis; la coordinación entre órganos reguladores; la preparación ante emergencias; el impulso a la salud digital; y la construcción de sistemas inclusivos y accesibles.

El encuentro se extenderá hasta mañana con paneles de discusión y visitas a centros de salud, donde se intercambiarán experiencias y buenas prácticas.

Participan ministros, viceministros y directivos del sector de los países miembros y socios de los BRICS. Por Cuba asisten el embajador Juan Carlos Marsan y la primera secretaria Maiky Díaz Pérez.

El grupo BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, naciones que integran este mecanismo de concertación política y económica, al cual se han sumado recientemente otros países invitados en calidad de socios estratégicos, con el propósito de ampliar la cooperación y fortalecer la voz del Sur Global en los principales foros internacionales.