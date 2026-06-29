lunes, junio 29, 2026
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Caibarién

Porque somos del barrio

Belkis Jiménez

El equipo de los CDR Caibarién realizan trabajo en la zona 50 del consejo popular Reforma, donde se intercambia con dirigentes de base, llevamos a cabo trabajo de limpieza e higienización de las cuadras, reconocimiento a formas productivas y campesinos y quedó coordinado un banco de sangre móvil para el próximo viernes. Porque somos del barrio,
otro elemento importante trabajado fue la necesidad de seguir incorporando miembros al programa cultiva mi pedacito para seguir ganando en la producción de alimentos desde el barrio.

Imagen: de la autora.

Belkis Jiménez

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

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