Habemus Mundial (+Infografía)

Comienza una etapa de mucha pasión para los amantes del más universal de los deportes

El 11 de junio de 2026 el Estadio Ciudad de México —denominación oficial bajo el rigor comercial de la FIFA— se vistió de gala para reclamar una distinción que ningún otro coloso en la Tierra posee: la Triple Corona. Tras haber sido el epicentro del mundial de fútbol en 1970 y 1986, el coloso Santa Úrsula volvió a ser el origen de un nuevo orden mundial, el primero con 48 naciones.

Shakira: La reina de los himnos mundialistas acudió nuevamente a la cita con su «Dai Dai», igualmente hubo un despliegue de identidad con Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda y un Alejandro Fernández que interpretó el himno nacional. Artistas de la talla de Lila Downs, Tyla, Ryan Castro y Danny Ocean dieron color al encuentro

México vs. Sudáfrica

Seguidamente la Selección Mexicana de Javier «el vasco» Aguirre saltó al campo con la encomienda de exorcizar un fantasma de casi un siglo. Desde 1930, el debut en una inauguración había sido un fiasco para el Tri. Con la presión de la localía y la mirada crítica de un mundo expectante, el «Vasco» dispuso un esquema de verticalidad y presión alta que buscó asfixiar a los anfitriones del 2010 desde el silbatazo inicial.

La recompensa a la estrategia llegó temprano. Al minuto 9, tras una recuperación quirúrgica en territorio enemigo, Julián Quiñones —natural de Colombia—se encontró con el balón y, con total frialdad, batió a Ronwen Williams filtrando el esférico entre las piernas del guardameta sudafricano. La ventaja mínima mantuvo el partido en un equilibrio precario hasta el minuto 49, cuando Sphephelo Sithole vio la tarjeta roja —la primera del certamen— tras una falta sobre Brian Gutiérrez. La superioridad numérica permitió a México administrar el vértigo, sellando la victoria al minuto 67 con un cabezazo implacable de Raúl Jiménez, quien conectó un servicio preciso de Roberto Alvarado.

Este juego ha establecido un nuevo récord histórico al convertirse en el juego de apertura con más expulsiones en la historia de las Copas del Mundo. Se mostraron un total de tres tarjetas rojas, superando cualquier registro previo para un primer partido de la justa mundialista Sphephelo Sithole (Sudáfrica): Fue el primer expulsado del torneo al recibir la tarjeta roja en el minuto 49 por una falta sobre Brian Gutiérrez; César Montes (México): También fue expulsado durante el encuentro, uniéndose a la lista histórica de jugadores mexicanos que han recibido una tarjeta roja en mundiales; Zwane (Sudáfrica): Recibió la expulsión hacia el final del partido, dejando a su equipo con nueve hombres.

Este récord de tres expulsados marca un inicio de torneo particularmente accidentado en términos de disciplina, superando el carácter protocolario que usualmente tienen los partidos inaugurales.

Corea vs. República Checa

Por su parte, en el Estadio Guadalajara, el ambiente fue un testimonio de la hospitalidad tapatía, que adoptó a los «Guerreros Taeguk» como propios. Sin embargo, la República Checa impuso inicialmente su jerarquía física y orden europeo, tomando una ventaja que parecía definitiva.

La respuesta de Corea del Sur fue una cátedra de resiliencia. Manteniendo la calma bajo la presión checa, los asiáticos encontraron el empate al minuto 67 y, en un cierre de partido frenético, sellaron la remontada al minuto 80 para un 2-1 que sacudió la tabla. Este resultado coloca a México y Corea del Sur en la cima del sector con 3 unidades cada uno, convirtiendo su próximo enfrentamiento en una lucha directa por el liderato absoluto.

Rompiendo límites

Con estos resultados, tras siete intentos fallidos en inauguraciones (5 derrotas y 2 empates) desde Uruguay 1930, México finalmente saboreó la victoria en su octavo intento, rompiendo una maldición histórica. Mientras que Raúl Jiménez, el artillero de México, rompió su sequía goleadora en Mundiales tras haber participado en las ediciones de 2014, 2018 y 2022 sin fortuna ante las redes.

Asimismo, El gol de Julián Quiñones lo consagra como el primer naturalizado en anotar en un debut inaugural para el Tri, marcando además el tercer tanto más rápido de México en la historia de los Mundiales (9′) y su compañero Gllberto Mora se volvió el mexicano más joven en la historia de México en vestir los colores de la selección..

De esta forma, da inicio el torneo más apasionante del mundo. Los primeros puntos y las estrategias ya están en marcha en busca de alcanzar esa copa redonda. Mañana queda todo listo para que la fiebre se contagie en el resto de las sedes, con los partidos de Estados Unidos vs Paraguay y Canadá vs Bosnia Herzegovina.