Bloqueo de EE.UU. a Cuba impide intervenciones quirúrgicas a más de 100 000 pacientes

El gobierno de Estados Unidos, con su política genocida del bloqueo impide que más de 100 000 cubanos necesitados de mejorar su salud accedan hoy a una intervención quirúrgica

El gobierno de Estados Unidos, con su política genocida del bloqueo impide que más de 100 000 cubanos necesitados de mejorar su salud accedan hoy a una intervención quirúrgica.

Así lo informó la viceministra de Salud Pública de Cuba Carilda Peña, quien explicó que al cierre de la semana anterior permanecían pendientes de cirugía general 95 555 pacientes, mientras que otras 5 152 personas aguardaban por intervenciones oncológicas.

«Realmente no podemos decir que estamos en cero porque se hacen ingentes esfuerzos, pero todos estos pacientes están por una cirugía», expresó la vicetitular al comparecer en la Televisión Cubana.

Es desesperante realmente que una persona sepa que tiene que acceder a un tratamiento y no pueda, y esa es una realidad que atenta contra su calidad de vida.

Actualmente, es un desafío garantizar la hemodiálisis, de ahí que fuera necesario hospitalizar a pacientes que viven lejos de los centros asistenciales al carecer de transporte para desplazarse.

En estos momentos, 2 888 cubanos reciben tratamiento hemodialítico, una terapia altamente dependiente de insumos, agua y equipamiento especializado.

Entre las medidas adoptadas para garantizar el tratamiento es incrementar el reúso de los dializadores, pero se trata de un procedimiento complejo que exige recursos adicionales y una elevada preparación técnica, aclaró la viceministra en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

«A las limitaciones de insumos se suman las afectaciones provocadas por los cortes eléctricos y las dificultades con el suministro de agua, y otros elementos imprescindibles para garantizar el funcionamiento de las unidades de hemodiálisis», argumentó Peña.