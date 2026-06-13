El cambio de pañoleta: símbolo de esperanza y de crecer

En toda Cuba se realizó el cambio de la pañoleta azul por la roja, ese atributo que también simboliza esperanza

Dice María que la pañoleta roja la hace más grande, que se siente muy feliz por haber pasado de «ser una pionera de pañoleta azul a ser una niña de pañoleta roja». Y nadie que la vea caminar con la barbilla en alto podría dudarlo.

Ella cursa el tercer grado en la escuela Juan Oscar Alvarado Miranda y en septiembre pasará a cuarto. Pero hoy, en el Parque José Martí del municipio capitalino Playa, lo importante es otra cosa.

Como ella, miles de niños y niñas en toda Cuba permutaron ese triángulo azul, que habitaba en sus hombros, por uno rojo, que de ahora en adelante los acerca más al futuro que construyen a diario.

«Pienso que la pañoleta roja me enseñará más cosas. Me enseñará a ser pionera José Martí, pionera exploradora y las demás cosas que enseñan en mi escuela».

Detrás de ella, Marta María Hernández no necesita decir su edad. La llevan puesta sus 40 años de maestra primaria. Y las generaciones: primero las hijas, después la nieta, ahora los bisnietos.

Cuenta que «aunque pasen muchos años, uno se siente orgulloso, se siente complacido de pasar por distintas generaciones y que unas vayan siendo mejores que la otra».

No deja de expresar sus sentimientos al ver a tantos infantes acariciar el nuevo atributo como si fuera algo vivo: «Siempre se echa una que otra lágrima al verlos, emoción, porque uno se siente revolucionario».

Y ahí, en medio del parque –con la presencia de Rolando Yero Travieso, jefe del departamento de Atención al Sector Social del Comité Central; Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro y otros dirigentes–, la abuela y la niña se miran. Una con la pañoleta roja recién puesta. La otra con la memoria puesta en cada niño que ayudó a crecer.

Cuba tiene niñas y niños que crecen. Que cambian el azul por el rojo como símbolo de promesa. Y eso, en cualquier idioma, se llama esperanza.

Foto: Ismael Batista Ramírez