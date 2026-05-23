Rechazan trabajadores villaclareños agresiones imperiales

Santa Clara, 22 may (ACN) El movimiento obrero villaclareño condenó hoy enérgicamente las recientes declaraciones del gobierno de los Estados Unidos dirigidas contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el pueblo cubano.

Miguel Homes Blanco, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ciencia y Deporte, aseveró que el gobierno norteamericano subestima la férrea unidad del pueblo cubano ante cualquier intento de invasión.

Agregó que la isla debería enjuiciar a los imperialistas por los múltiples ataques perpetrados contra la población y sus bienes, citando el sabotaje al avión de Cubana de Aviación que cobró 73 vidas.

Por su parte, la trabajadora Lisandra Díaz Cárdenas resaltó el apoyo incondicional de la juventud cubana a la Revolución y al líder Raúl Castro Ruz, manifestando su constante disposición para efectuar cualquier tarea en defensa de la patria.

Desde los bajos del Hotel Parque Central de Santa Clara, Támara Sáez Mosquera, secretaria general del Sindicato de Hotelería y Turismo, detalló cómo las constantes presiones de Estados Unidos obstaculizan la llegada de turismo extranjero a Cuba.

Explicó que esta problemática reduce la carga laboral de los trabajadores de su sector y expresó su profundo descontento con la política de descrédito hacia la nación.

A pesar de las presiones y los desafíos económicos, los trabajadores villaclareños dejan claro su compromiso con la Revolución y la soberanía de la nación.