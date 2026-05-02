Centro de Estudios villaclareño, 25 años de gestión ambiental

Santa Clara, 1 may (ACN) Un alto grado de experticia ha distinguido durante 25 años al Centro de Estudios y Servicios Ambientales (Cesam) de Villa Clara, institución que hoy acumula resultados concretos en la administración de áreas protegidas, el monitoreo de playas, la investigación sobre migración de aves, y el acompañamiento a empresas y comunidades costeras.

Danaily Padrón Zamora, directora de la entidad, declaró a la prensa que entre los logros del año anterior destaca la administración oportuna del Parque Nacional Los Caimanes, así como la actualización de su plan de manejo para el próximo período, y los estudios de migración otoñal de aves, que ya cuentan con una data histórica sólida para explicar el comportamiento de estas especies y tomar decisiones acertadas.

En el ámbito costero señaló que se ha mantenido un monitoreo sistemático de las playas de la cayería norte desde las acciones de rehabilitación ejecutadas en 2017, lo que ha permitido obtener resultados consistentes sobre la dinámica de esos ecosistemas; a partir de estos estudios, explicó, el centro ha podido elaborar diagnósticos para el reconocimiento de playa ambiental que realiza la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el territorio.

La directiva añadió que el trabajo comunitario constituye otra arista esencial de la institución, mediante proyectos y encargos estatales que buscan formar gestores ambientales en las comunidades costeras, los cuales se apropian del conocimiento sobre cambio climático y aprenden a mitigar sus efectos; el centro asesora además a empresas como la de Telecomunicaciones, la Eléctrica, Azumat, Xetid, y el polo turístico Santa María, mediante el otorgamiento de licencias ambientales, estrategias y diagnósticos.

Asimismo, Félix Alexis Correa Álvarez, director del departamento de Cambio Climático y Gestión de Riesgo en Cesam, explicó que impulsan un proyecto de fortalecimiento de la gobernanza climática y la resiliencia comunitaria en el municipio de Sagua la Grande, con ejecución desde enero de 2026 hasta 2028; el objetivo principal radica en diseñar e implementar un modelo que integre herramientas de ordenamiento ambiental, reducción de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, con énfasis en las comunidades costeras y sectores estratégicos del territorio.

Añadió que pretenden fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación mediante el centro de creación de capacidades para la adaptación, ubicado en el poblado Isabela de Sagua, promover la educación ambiental y facilitar la transferencia de tecnologías adaptativas; también mencionó un proyecto de gestión ambiental comunitaria enfocado en la formación de gestores ambientales, la protección de ecosistemas costeros y la rehabilitación del manglar, que concluye este año aunque ya se estudian alternativas para sostener sus resultados.

Igualmente, el especialista detalló que la difícil situación electroenergética y el déficit de combustible, derivados del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, han dificultado las actividades de monitoreo en terreno, por lo que han recurrido al observación satelital para continuar investigando la evolución de las playas y su tendencia hacia 2050 y 2100 ante escenarios de cambio climático; a pesar de las limitaciones, el centro mantiene el reconocimiento territorial de playa ambiental y la inserción de las playas villaclareñas en el ranking internacional, logro alcanzado durante dos años consecutivos.

Impulsan también un programa de manejo integrado de zonas costeras que abarca los siete municipios del litoral norte, con acciones de monitoreo de violaciones al decreto ley de costas, seguimiento a residuales líquidos, control de especies exóticas invasoras y manejo adecuado de desechos sólidos.

Correa Álvarez subrayó que la implementación del esquema de certificación de playas ha contribuido a que hoteles, gestores, turistas y visitantes se identifiquen con el cuidado del medio ambiente.



Entre las proyecciones futuras resalta la exportación de servicios en los que el Cesam tiene altas capacidades, como la gestión de playas y los programas de adaptación; la idea es que esos servicios traspasen las fronteras cubanas y se conviertan en una oferta internacional.