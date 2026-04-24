Leyes para ayer

En los duelos de las películas del Oeste ganaba siempre el pistolero más rápido

En estos tiempos la bancarización es aceptada como necesaria por las mayorías, incluyendo también a incumplidores de lo establecido y que con mi promesa de no revelar la identidad de ninguno, aceptaron ser consultados para redactar estas notas.

Recibí de esos violadores de la ley, una clara explicación de los motivos por los cuales se trata de un proceso que debió comenzar antes y no debe detenerse ni aunque haya apagones de electricidad o conectividad, y escasee cualquier equipamiento.

Uno de ellos dijo que contra la modernidad no se puede ir, pues sería como orinar contra el viento, y esa es una necesidad fisiológica impostergable, aunque no haya privacidad para satisfacerla.

Mientras escuchaba a uno de los emprendedores privados consultados, recordé que en 1969 a una persona que se dedicaba a contrabandear café robado en las cercanías de Trinidad, al conocer la sanción, se dirigió muy risueña a los jueces.

Fuera de la sala, uno de los abogados me empujó amablemente hacia la delincuente, con el interés de que escuchara el diálogo, en el cual ella dijo textualmente: no se preocupe que la primera venta que yo hice fue para pagar todas las multas.

Se lo conté a uno de mis entrevistados sobre el tema de la aceptación o no del pago a través de EnZona o Transfermovil, y esta fue su respuesta: Eso es así en esto mismo y eso pasa porque los que hacen las leyes son muy lentos para vivir en el Oeste.

Casi todos los entrevistados consideraron que hay leyes con las correspondientes sanciones a quienes las violan que envejecen poco después de aprobadas porque los comisores de los delitos cambian el modo de actuar y transforman el escenario.

Con ese razonamiento elaboré una pregunta que, en todos los casos, sin excepción, respondieron con el silencio, excepto uno que dijo: …ñooo, periodista, no jo-robes…

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Evidentemente el jorobes lo usó para sustituir otra palabra, como mismo callar fue la manera de contestar, y que me tomo la libertad de interpretar: No hay que estar aplicando sanciones que van siendo duras en la medida en que se reitera la violación.

A la primera tal multa, a la segunda esta otra y así hasta llegar a lo máximo con la esperanza de que sea educativa para el infractor y ejemplarizante para los demás, lo cual está dando tiempo a adecuar la forma de delinquir a las circunstancias creadas por las normas.

Tal vez sea un disparate creer que cuando la situación es como la actual, se debe de aplicar lo más severo desde la primera vez, pero de no ser así, la sociedad toda está obligada a ser más rápida en hallar el freno a un mal que abarca a toda la nación.

En materia de las pasarelas de pago, la situación es un Oeste, usada esta expresión como mismo se interpreta en los filmes donde los malos van robando y matando hasta que llega un sheriff o el bueno de la película que desenfunda más rápido.

También consulté a las víctimas. Dicen que todo está cada vez más caro, los salarios van perdiendo su poder, los productos escasean, y resulta triste ver la mercancía necesitada, poseer el dinero y que el comerciante imponga el pago en efectivo, o a mayor precio si es on line.

Una de las respuestas con palabrotas impublicables, dijo: Las leyes podrán estar desactualizadas o poco severas, pero si se aplicaran, si las hicieran cumplir, sería otra la situación. Mientras aparece ese pistolero rápido, si el que tiene el arma la usa, esto no sería un Oeste.