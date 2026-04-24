Turismo de salud, un sector abierto en Cuba también a inversionistas de EE.UU.

Pese al bloqueo, tanto cubanos-americanos como empresarios de ese país pueden hacer negocios acá, en proyectos orientados al turismo de bienestar y rehabilitación

En medio del injusto bloqueo económico, comercial, financiero y energético de Estados Unidos, Cuba ha convidado al empresariado de ese país a invertir acá, como también ha invitado a sumarse a cubano-americanos residentes en el norteño país.

En su deseo de fomentar con el pueblo de la Patria de Abraham Lincoln los vínculos de cooperación y amistad en todas las áreas posibles, en contraposición con quienes en Washington o en la Florida aplauden las pretensiones y amenazas de una invasión a la isla caribeña, el turismo sigue siendo un sector multiplicador de aperturas, beneficios, oportunidades y de mantenimiento de la paz.

Porque bien sabido es que la criminal política anticubana, su carácter extraterritorial, sanciona a los estadounidenses que intenten viajar como turistas a La Habana, no obstante ser un derecho universal.

Entonces, además de por cercanía geográfica, ?cuántos ciudadanos de ese país en más de seis décadas no se hubieran salvado aquí o mejorado su salud, su bienestar o rehabilitación en prestigiosas instituciones cubanas, incluidos balnearios de aguas termo-minero-medicinales, aprovechando recursos naturales de alta calidad?.

Porque el enfoque cubano de este tipo de turismo va más allá del ocio. Aquí cada estancia puede convertirse en una oportunidad para revisar hábitos, prevenir enfermedades y reconectar con uno mismo.

Como señala la Máster en Ciencias Doctora Patricia Alonso Galbán, especialista de Comunicación de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., la estrategia nacional se enfoca en dos vertientes: el turismo médico y el de bienestar.

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En el caso de la primera, abarca los viajes planificados a la Isla, cuyo motivo primordial es la contribución a la salud física, mental o espiritual a partir de actividades médicas, preventivas o curativas, mientras la segunda incluye acciones preventivas, proactivas y de mejora del estilo de vida como gimnasia, alimentación saludable, relajación y cuidado personal.

Las consultas especializadas de Bienestar están pensadas para adaptarse a las necesidades de cada persona.

Pero no podemos olvidar que la inclusión arbitraria de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, y la campaña mediática dirigida a desprestigiar lo que llegó a ser la locomotora de la economía cubana, han obstaculizado los viajes o flujos de visitantes, junto a las secuelas de la COVID-19.

Y en esa línea de deseos, necesidades y de voluntad política de nuestro gobierno por reanimar un sector tan imprescindible para ingresar divisas, ojalá empresarios estadounidenses y cubano-americanos apuesten por hacer negocios acá, en proyectos orientados al turismo de bienestar y rehabilitación.

En tal empeño desde su perfil en la red social Facebook, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., de conjunto con el Ministerio de Turismo, ha concebido una estrategia para la inversión extranjera en instalaciones destinadas a experiencias integrales en equilibrio con la naturaleza.

La entidad subrayó que la estabilidad política, social y jurídica del país, junto con la preparación médica y científica del sistema nacional de salud, constituyen garantías para los inversionistas.

Los proyectos se orientan a convertir centros internacionales asistenciales en espacios ideales para retiros de bienestar integral, en entornos naturales del archipiélago cubano, con acompañamiento de expertos.

Sin dudas, un sistema de salud abierto a oportunidades de inversión, como fuente de desarrollo para el sector.