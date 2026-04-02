Agradece Presidente cubano a Rusia por envío de crudo

La Habana, 1 abr (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, agradeció hoy a Rusia, al presidente Vladímir Putin y a los tripulantes del tanquero Anatoly Kolodkin, atracado en puerto cubano con una carga de combustible, al tiempo que reafirmó el derecho soberano de la Isla a importar combustibles sin ningún tipo de injerencia ni presiones.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Gracias #Rusia. Gracias Presidente Putin. Gracias tripulantes del tanquero Anatoly Kolodkin que al atracar en puerto cubano con su valiosa carga de combustible, nos traen la certeza de una amistad probada en los más duros momentos, como tantas veces a lo largo de la historia».

Seguiremos defendiendo el derecho soberano de Cuba a importar combustibles, sin ningún tipo de injerencia ni presiones, añadió el jefe de Estado en su mensaje.

El buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracó este lunes en el puerto de Matanzas con un estimado de 100 mil toneladas métricas de crudo, que permitirá sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y otras actividades de la economía durante un periodo aproximado de 10 días, según fuentes del Ministerio de Energía y Minas.

La cantidad de productos terminados que se obtendrá no cubre la demanda de combustibles, si bien la llegada de este crudo representa un alivio significativo en medio de la crítica situación que enfrenta el país con apagones y afectaciones al transporte, producto del recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos.

Díaz-Canel precisó en su mensaje que ya se trabaja en la descarga, luego el procesamiento, la distribución y el uso racional de este embarque que, aunque insuficiente en medio de la aguda escasez, aliviará de manera gradual la situación en las próximas semanas».