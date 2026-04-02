Anunciados equipos olímpicos de ajedrez

Por circunstancias actuales las formaciones de uno y sexo fueron conformadas varios meses antes de lo previsto

LA EXPERIMENTADA Maritza Arribas y el campeón nacional Lelys Martínez encabezan los equipos anunciados hoy para defender los colores de Cuba en la Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda 2026, que tendrá lugar en esa ciudad uzbeka del 15 al 28 de septiembre venidero.

En comunicación a la prensa emitida por la federación cubana del Juego Ciencia se explicó que la temprana integración de los conjuntos responde a las especiales situaciones económicas que vive el país y que motivó el inusual proceder. Además de que se contará con el apoyo financiero de la Fide para asistir a la cita.

Intervenir en los campeonatos nacionales masculino y femenino es habitualmente un requisito obligatorio para formar parte de las selecciones, sin embargo esta vez solo pudo convocarse el de ellos y de ahí que para las muchachas se analizaron –entre otro parámetros– las actuaciones en la anterior edición olímpica.

A Maritza le acompañarán en esta ocasión Yaniela Forgas, Yerisbel Miranda, Roxángel Obregón e Ineymig Hernández, todas avaladas además por sus resultados en otros eventos y puntuaciones Elo.

Lelys, quien disfruta de su primer título de rey de la Isla, estará junto a Jorge Elías, Dylan Berdayes, Omar Almeida y Ermes Espinosa.

Hace dos años la cita olímpica fue en Budapest, Hungría, y los elencos de la Mayor de las antillas finalizaron con ubicaciones discretas. El lugar 45 de los hombres y el 55 de las mujeres dejó insatisfacciones, pese a destaques individuales que siempre alegran el panorama.

Yerisbel sobresalió con presencia en las 11 jornadas disputadas y aporte de 7,5 puntos, en tanto Carlos Daniel Albornoz ejerció buen papel como defensor del primer tablero con importantes igualdades ante varios hombres mejor ranqueados.

Albornoz no aparece esta vez entre los llamados porque se encuentra desde hace varios meses fuera de la Isla y no intervino en el campeonato nacional.