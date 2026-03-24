Presentarán este martes libro “La historia de la radio en el centro de Cuba”

El libro La historia de la radio en el centro de Cuba, de José Gabriel Ramírez Cal, será presentado este martes en La Habana gracias a la Editorial En vivo.

El Premio Nacional de la Radio 2023 por la obra de la vida reúne en 81 capítulos testimonios de protagonistas, entrevistas, anécdotas aún desconocidas pero trascendentales para la conformación de la memoria radial : «la motivación la tuve siempre, desde 1963. Es como un retablo de retazos; no es una tela completa», definió el locutor, director de programas, investigador y promotor cultural.

Este martes 24 de marzo cumple 82 años Ramírez Cal y llegará a manos de los lectores La historia de la radio en el centro de Cuba, su quinto hijo, dijo.

Y habrá más: será excelente oportunidad para recibir el Premio Memoria Viva 2025, otorgado por el Instituto de Investigaciones Culturales “Juan Marinello” precisamente por haber introducido la radio en la celebración de las Parrandas. ¡Enhorabuena!