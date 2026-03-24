Imponen sanción conjunta de privación perpetua de libertad al terrorista que agredió a policía en Camagüey

Una sanción conjunta de privación perpetua de libertad recibió el acusado Osvaldo Fernández Pichardo, en la sala primera del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, por los delitos de terrorismo y de portación y tenencia ilegal de armas o explosivos.

Durante la vista del juicio oral público correspondiente a la causa número 6 del año 2025, se demostró que, a Fernández Pichardo, una persona que reside en Estados Unidos y que posee un amplio activismo contra la Revolución Cubana le propuso la suma de 600 dólares para que agrediera a un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria en un lugar público y de esta forma provocara temor en las personas, alterara el orden y fomentara sentimientos de inseguridad en la población.

Según el reporte del NTV, en las imágenes que se divulgaron el 29 de mayo del pasado año, se observó cuando el sancionado, aprovechándose de su complexión física, atacó por la espalda y con el empleo de un arma blanca a una oficial de policía, desarmada y vestida de uniforme que transitaba por el boulevard de la calle República, de la ciudad de Camagüey.

Las lesiones causadas pusieron en peligro inminente la vida de la oficial y requirió un tratamiento médico. Como sanciones accesorias, se le aplicó al sancionado la privación de los derechos públicos, el comiso de objetos y bienes relacionados con el hecho y la prohibición de expedición de pasaporte y salida del territorio nacional.

También se dispuso la obligación a indemnizar los perjuicios causados a la oficial del Ministerio del Interior. En la tramitación de proceso y en el acto del juicio oral se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrados en la Ley del Proceso Penal y la Constitución de la República.

Los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria tienen dentro de sus funciones garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana. Es por ello que, este hecho delictivo fue ampliamente repudiado cuando se conoció, y actualmente, en nombre del pueblo, los tribunales impusieron una sanción excepcional, rigurosa y proporcional a su gravedad.