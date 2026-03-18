Pruebas de eficiencia física en Caibarién

En el municipio de Caibarién se desarrollan actualmente las pruebas de eficiencia física, un ejercicio que involucra a estudiantes de todas las enseñanzas y que tiene como escenario inicial las escuelas primarias. La iniciativa cuenta con el respaldo de los profesores del deporte, quienes apoyan directamente a los docentes de educación física en la organización y ejecución de las actividades.

Las pruebas abarcan disciplinas clave como velocidad, resistencia, saltos y fuerza, y se realizan bajo parámetros técnicos que consideran la edad, el sexo, la talla y el peso de los participantes. Estos datos permiten tabular los resultados de manera objetiva y ofrecer una visión integral del rendimiento físico de cada estudiante.

La realización de estas pruebas tiene un doble valor:

Formativo: contribuye a que los niños y jóvenes conozcan sus capacidades físicas, fomentando hábitos de vida saludables y el interés por la práctica sistemática del deporte.

Selectivo: brinda a los profesores del deporte una referencia clara para identificar talentos en el municipio, lo que fortalece el trabajo de captación y desarrollo de futuros atletas.

Comunitario: refuerza la integración entre las instituciones educativas y el movimiento deportivo local, creando un entorno de colaboración que beneficia tanto a la escuela como al municipio.

En definitiva, estas pruebas no solo constituyen un diagnóstico físico de los estudiantes, sino que se convierten en una herramienta estratégica para el desarrollo del deporte en Caibarién. La combinación de rigor técnico y apoyo institucional garantiza que la actividad tenga un impacto positivo en la formación integral de los niños y en la proyección del talento deportivo local.

Imagen: Archivo CMHS.