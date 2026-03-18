miércoles, marzo 18, 2026
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Caibarién

Trabaja el banco de sangre para mantener su aporte al sistema provincial de salud

Leticia Braojos

A pesar de las limitaciones actuales el Banco de extracción de sangre de Caibarién trabaja para mantener el aporte de donaciones a los centros de Salud de la provincia.

De acuerdo a las medidas puestas en práctica en el sistema local de la medicina en tiempos de contingencia energética,  se acordó realizar los martes las donaciones familiares para lo cual está todo asegurado.

Por las restricciones de combustible, ahora limitan la visita a empresas y organismos, una fructífera acción para acercarse a los voluntarios en sus puestos de trabajo.

 Sin embargo, al decir del doctor Johao Martínez Masa, director general de Salud en Caibarién, cuentan con las bolsas y demás materiales para desarrollar la extracción en el banco que se ubica en el Policlínico Pablo Agüero.            

Las autoridades locales expusieron el compromiso de promover y organizar donaciones masivas desde entidades y organismos lo cual sin dudas constituye un aporte fundamental al programa que durante el pasado año afrontó disímiles dificultades para alcanzar sus metas.

En este dos mil veintiséis, agregó el director general de Salud en el municipio, trabajan con el propósito de cumplir sus encargos por ello mantienen el control sistemático para además asegurar los recursos.

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Leticia Braojos

Leticia Braojos

Periodista y asesora de programas radiales en la emisora Radio Caibarién

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