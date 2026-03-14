Investigan hechos vandálicos ocurridos en Morón

La Habana, 14 mar (ACN) El Ministerio del Interior (Minint) informó hoy que sus fuerzas especializadas desarrollan investigaciones para esclarecer lo sucedido esta madrugada en la cuidad de Morón, en Ciego de Ávila, donde ocurrieron hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido.

El organismo precisó en su página oficial en Facebook que en la medianoche, un grupo de personas, en su mayoría residentes del consejo popular El Vaquerito, se desplazaron por diferentes calles de la ciudad con reclamos relacionados, fundamentalmente, con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios.

La nota, tomada del diario local, Invasor, indica que en un inicio, todo transcurrió de manera pacífica y hubo un intercambio con autoridades del territorio, pero luego derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido.

Allí, un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción.

De acuerdo con la información, preliminarmente, a través de publicaciones en redes sociales, se pudo conocer que también se reportaron afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe.

Hasta el cierre de la nota, se encontraban detenidas cinco personas, y otra, que en estado de embriaguez sufrió una caída, se atendía en el Hospital General Roberto Rodríguez.