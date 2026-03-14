Desmienten rumor de suspensión de suministro eléctrico este fin de semana

La Habana, 14 mar (ACN) El Ministerio del Interior (Minint) aseguró hoy que es falsa la información que circula en las redes sociales sobre la suspensión total del suministro eléctrico en el país este fin de semana.

La aclaración, publicada en la página oficial de Facebook del Minint, desmiente un supuesto comunicado del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que anuncia una inminente opción cero, por el agotamiento de las reservas de combustible.

El Minint sugiere a la población consultar fuentes oficiales y no dejarse llevar por falsas noticias ni rumores.

Este viernes, al comparecer ante la prensa, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, señaló que se está realizando la generación eléctrica en el país con el uso del crudo nacional, Energas y el aporte de la energía solar.

El jefe de Estado confirmó que las condiciones son adversas, pues hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible en los puertos cubanos, no obstante, se impulsan acciones para el cambio en la matriz energética y la recuperación de capacidades de generación a partir del incremento de la producción de crudo nacional, así como en el mantenimiento en las unidades termoeléctricas.