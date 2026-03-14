Participa Díaz-Canel en Día Nacional de la Defensa en región occidental

La Habana, 14 mar (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó este viernes el Estado Mayor del Ejército Occidental, donde recibió información sobre los planes vinculados a la Guerra de Todo el Pueblo, como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, informaron fuentes de la Presidencia de la República.

Durante el recorrido por los objetivos militares, efectuado tras su comparecencia en el Palacio de la Revolución para abordar la situación del país, lo acompañaron el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda.

También asistieron los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Álvarez Casas, junto al general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor.

Igualmente participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, ambos miembros del Buró Político, así como el jefe del Ejército Occidental, general de división Ernest Feijóo Eiró.