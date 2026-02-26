Texturas del tiempo: Un recorrido visual por «La Villa de París»

uando llegas a Sagua la Grande, al norte de la provincia de Villa Clara, un imponente edificio es difícil de ignorar: «La Villa de París»

Cuando llegas a Sagua la Grande, al norte de la provincia de Villa Clara, un imponente edificio es difícil de ignorar: «La Villa de París». En su momento, fue el edificio más alto del interior de Cuba, un récord que esta ciudad ostentaba a pesar de no ser capital provincial. Aquí les dejo un dato histórico.

En 1920 fue construido el Palacio Fernández y Hermanos, con un costo de 230 000 pesos, por los hermanos Alfredo y Arturo Fernández. El inmueble consta de cuatro niveles: en la planta baja funcionó como almacén de tejidos «La Villa de París», mientras que los tres pisos superiores, divididos en 36 apartamentos, sirvieron como viviendas.

Hoy en día, el edificio se encuentra en mal estado, a la espera de una reparación. Sin embargo, no deja de ser impresionante para una ciudad pequeña. Las vistas desde la azotea son fascinantes, y sus detalles arquitectónicos, típicos de la época, lo convierten en una reliquia en pleno siglo XXI.