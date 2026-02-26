Clavadistas cubanos se mostrarán en Copa del Mundo

Anilsey García y Frank Abel Rosales competirán desde este jueves en la ciudad canadiense de Montreal

ANISLEY García y Frank Abel Rosales darán voz hoy a Cuba en la primera de las fases de la Copa del Mundo de Clavados 2026, que tiene previstas acciones hasta el próximo domingo en Montreal, Canadá.

La Tuti será la encargada de “romper el hielo” en la urbe norteña y lo hará en las preliminares del trampolín desde 3 metros, una especialidad en la que hace un año logró incluirse en la fase llamada Súper Final.

A esa instancia, celebrada en la capital china como cierre del circuito de 2025, solo accedieron las 12 mujeres de mejor rendimiento tomando como suma las dos etapas previas de la Copa.

Algo similar ocurrirá este año, pues a la etapa canadiense le seguirá un momento en la ciudad mexicana de Guadalajara, del 5 al 8 de marzo, y sacarán pasajes para la prueba final los 12 con mejores resultados en cada sexo en las pruebas individuales de trampolín y plataforma.

Ese momento de cierre quedó pactado del primero al 3 de mayo en el emblemático Cubo de Agua de la ciudad de Pekín, construido para los Juegos Olímpicos de 2008.

Ahora en Canadá Anisley también concursará desde la plataforma, que es su evento principal, en tanto Frank Abel solo estará en el trampolín desde 3 metros cuya etapa eliminatoria será este viernes.

Ambos cubanos se entrenan desde hace varios meses en Canadá, auspiciados por una beca de la World Aquatics y su preparación tiene la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.