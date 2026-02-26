CMHS Radio Caibarién tiene una nueva Máster en Gestión de la Comunicación
La periodista Alejandra Rojas Pérez es la nueva Máster en Gestión de la Comunicación en la CMHS Radio Caibarién.
Defendió su investigación con la máxima calificación y felicitaciones, basada en una propuesta para el desarrollo de las competencias profesionales en la emisora de la Villa Blanca.
¡Muchas felicidades a Alejandra!
Espere sus declaraciones por los espacios informativos de nuestra emisora
Imagen e información: tomado del perfil de Facebook de Dalia Reyes Perera