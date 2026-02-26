jueves, febrero 26, 2026
Caibarién

CMHS Radio Caibarién tiene una nueva Máster en Gestión de la Comunicación

Redacción Digital

La periodista Alejandra Rojas Pérez es la nueva Máster en Gestión de la Comunicación en la CMHS Radio Caibarién.

Defendió su investigación con la máxima calificación y felicitaciones, basada en una propuesta para el desarrollo de las competencias profesionales en la emisora de la Villa Blanca.

¡Muchas felicidades a Alejandra!

Espere sus declaraciones por los espacios informativos de nuestra emisora

Imagen e información: tomado del perfil de Facebook de Dalia Reyes Perera

