Informan sobre servicios jurídicos en Villa Clara en tiempos de contingencia energética

Con la comparecencia de representantes del sector jurídico en Villa Clara continúa esta semana, en cadena provincial de Radio, el segmento informativo especial que este lunes abordó el funcionamiento de Notarías, Registro Civil y de la Propiedad, y del resto de los servicios y oficinas del Ministerio de Justicia en Villa Clara, así como de los Bufetes Colectivos y la Consultoría Jurídica Internacional, en tiempos de contingencia energética.

Desde hace dos semanas el espacio Radio Revista W, de la Reina Radial del Centro, presenta un segmento informativo especial, a propósito de las medidas implementadas por diferentes organismos e instituciones, frente al desabastecimiento agudo de combustible que vive el país.

«Los servicios notariales y registrales en Villa Clara se ofrecen en estos momentos de lunes a miércoles, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y los jueves se atienden exclusivamente los casos contratados por los Bufetes Colectivos, en tanto los viernes cambiamos de labor, ante la actual contingencia energética».

Así dijo en cadena provincial de Radio Ania María Aparicio Albelo, directora del sistema de Justicia en la provincia.

Informó que a partir de este lunes se retoman por la aplicación Ticket las reservaciones para los distintos trámites, y aclaró que por el momento no se efectúa la actividad notarial en Sagua la Grande, Corralillo y Quemado de Güines, debido a problemas de salud con su personal especializado.

«Los casos se nos acumulan, es imposible cumplir con los términos establecidos, pues trabajamos con plataformas digitales, falla la conectividad por los prolongados apagones y no todo puede hacerse de manera manual», subrayó Aparicio Albelo.

Y añadió la directora del sistema de Justicia en Villa Clara: «en breve incrementaremos el número de turnos por la aplicación Ticket para la subsanación de errores, una de las principales insatisfacciones de nuestros clientes».

Jorge Luis Barroso, subdirector de Bufetes Colectivos en la provincia, aseguró que en los 13 municipios se ofrecen los servicios habituales, de lunes a jueves, hasta las 12:00 m. y ratificó que el trámite de obtención y legalización de los antecedentes penales solo se realiza en la filial especializada de la ciudad de Santa Clara.

«Hasta el momento, aunque con demoras por las dificultades con el transporte, enviamos y recibimos desde La Habana los documentos oficiales que demandan nuestros clientes», destacó Barroso.

En tanto, el director de la sucursal de la Consultoría Jurídica Internacional en Villa Clara Yunier Bernal afirmó que sus oficinas de la calle Colón en Santa Clara, y la ubicada en Caibarién, funcionan de lunes a jueves hasta la 1:00 p. m. y siempre de manera presencial.

Agenda informativa de la semana:

Martes 24: el sistema de Cultura y otros actores del sector artístico

Miércoles 25: trámites de Vivienda y del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (antigua Planificación Física)

Jueves 26: Farmacias y Empresa Comercializadora de Medicamentos

Viernes 27: Experiencias positivas en el cambio de la matriz energética, producción y comercialización de carbón

Lunes 3: Recogida de basura en Santa Clara. Invitados: Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Intendente