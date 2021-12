Consejos para celebrar fin de año más seguros en familia

Son estos días festivos, muy alegres, de estar reunidos en familia, sin embargo, otro fin de año lo volvemos a vivir en pandemia por lo que no será posible celebrarlo como antes, cuando no existía la Covid-19, ni como en el 2020 cuando nos amenazaba Delta, pues el peligro que representa la variante Ómicron y su alta transmisibilidad no es algo de subestimar.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su portal oficial informó a todos sus lectores una serie de consejos para protegerse a uno mismo, la familia y reducir los riesgos de infección. Lo primero que exhortan a toda la población es cumplir con las medidas de las autoridades nacionales y estar informado sobre el comportamiento de los contagios.

De acuerdo con el organismo internacional, “en los lugares con bajas tasas de transmisión de la Covid-19 y altos índices de vacunación, las personas que están completamente vacunadas corren menos riesgo, mientras que las que no se han vacunado, incluidos los niños, aún pueden contagiarse”. Vacunados y no vacunados deben cuidarse.

A la espera del año nuevo como cualquier otro día hay que ser muy responsables antes de reunirse en grupo. “Si vas a reunirte con un grupo de personas, averigua si están vacunadas y si toman precauciones, y ten en cuenta dónde y durante cuánto tiempo estarán juntos. Reunirse en espacios abiertos y durante periodos de tiempo reducidos acarrea menos riesgos”.

Aunque en Cuba la mayor parte de su población se encuentra vacunada, puesto que confía en la efectividad de sus vacunas y la seriedad de su sistema de salud, no son pocas las personas que en el mundo se niegan a inmunizarse, no creen en el efecto de estos bulbos, y a la larga algunos terminan por enfermarse, lamentablemente fallecen, e incluso contagian a familiares.

Es por ello que la UNICEF sugiere a todos vacunarse para evitar síntomas graves o la muerte, no obstante, “ninguna vacuna ofrece una protección total, por lo que es importante que sigas tomando precauciones para protegerte a ti y a los demás incluso si estás vacunado. Esto incluye llevar mascarilla, mantener la distancia física y lavarse las manos con frecuencia”.

En este caso por las presentes celebraciones por año viejo y nuevo, también aconseja permanecer en casa si se está enfermo con el nuevo coronavirus. “No asistas a reuniones ni las organices si tú, o alguien de tu familia, están enfermos o presentan síntomas de Covid-19. Quédate en casa, busca asistencia médica y contribuye a frenar la propagación del virus”.

De igual forma, “suspende tu viaje si tú o algún miembro de tu familia están enfermos, presentan síntomas o han tenido contacto con una persona que se ha contagiado en los últimos 14 días. Quienes no se han vacunado y, por tanto, tienen un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad grave deberían plantearse aplazar sus viajes hasta recibir el esquema completo de vacunación”.

Es recomendable no acudir a “espacios hacinados, confinados y cerrados con poca ventilación y trata de mantener una distancia física interpersonal de un metro como mínimo”. Es vital lavarse las manos con agua y jabón o con alguna solución desinfectante a cada rato. Además, es de suma importancia portar correctamente el nasobuco y mantener la distancia física.

La Covid-19 nos ha demostrado lo importante de ser precavidos, responsables, y que cuando se cumplen las medidas higiénico-sanitarios hay menos probabilidades del contagio. Este fin de año no será como en la antigua normalidad, pero a diferencia del pasado diciembre la población cubana está más protegida con la inmunización de un alto por ciento de sus habitantes, aunque ello no significa que es momento para relajarnos.