Cubanos se alistan para clasificatoria mundialista de Baloncesto

La Habana.- LA SELECCIÓN masculina de baloncesto se alista para la segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto de la Fiba de Catar 2027. Luego de dos derrotas en la primera, ante el poderoso conjunto de Argentina, favorito para liderar el grupo D de América, los antillanos deberán conseguir victorias para escapar del sótano y avanzar a la siguiente ronda. A pesar del comienzo negativo, el formato de esta primera fase otorga tres boletos en un grupo de cuatro para avanzar a la segunda ronda, en la que las 12 mejores selecciones del continente buscarán seis plazas al mundial. Los próximos rivales de los cubanos, si bien merecen respeto y consideración, no reúnen la calidad de los argentinos, quienes muestran en su nómina jugadores de los mejores equipos de destacadas ligas del mundo, y ello hace pensar que tienen más posibilidades de cambiar la cara y la posición dentro del apartado. En la primera de esas dos pruebas enfrentará a Panamá, conjunto que debió viajar al Coliseo de la Ciudad Deportiva de esta capital; sin embargo, las condiciones que impone el bloqueo de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba obligaron a trasladar el choque a tierras istmeñas, el cual está pactado para el 27 de febrero próximo. Allí mismo, en la Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá, se las verán con Uruguay, el 2 de marzo, y será la oportunidad para que los dirigidos por Osmel Planas alcancen su primera victoria. El equipo quedó conformado por jugadores de calidad probada en circuitos internacionales y con experiencia en la selección nacional, como Pedro Bombino, Marcos Chacón y Reynaldo García, quienes seguramente liderarán a sus compañeros. Otros que también acumulan «horas de vuelo» con la selección. como Marlon Díaz, Ibrahim Hechavarría, Joan Gutiérrez, y Aldo Castell tendrán que asumir más protagonismo ante la ausencia de jugadores habitualmente responsables de jugar muchos minutos. Anthony Rodríguez, Javier Sánchez, Abraham Isaac García, Ariel Ferrán y Kevin Zúñiga completan una nómina con apenas 23 años de edad como promedio y dos metros de altura. Sobre las ausencias de jugadores de relieve, por ejemplo, Jasiel Rivero, Howard Saint-Ross y Yoel Cubillas. la presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, Dalia Henry, explicó a JIT que responden a lesiones en distintas etapas de recuperación, pero que impiden que su aporte al conjunto sea al máximo de sus capacidades. Henry confirmó que se conversó con el atleta Yorman Polás, a quien se preveía convocar a esta ventana, pero desafortunadamente sufrió una lesión que tampoco le impide acudir al llamado en esta ocasión. Aclaró que las ausencias de Yoanki Mencía y Sigfredo Casero no se vinculan a la voluntad de ambas partes, pues en el primero de los casos se trata de un asunto personal del atleta, y en el segundo a una situación familiar de carácter impostergable, las cuales la federación comprende y le da seguimiento. Por último, explicó la no participación de Karel Guzmán, a partir de que este declinara al llamado en esta oportunidad, lo cual respetan las autoridades de ese deporte y dejan la puerta abierta para su regreso cuando este lo considere, según las declaraciones de la destacada exatleta.