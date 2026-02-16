Uso de plataformas y aplicaciones nacionales, más seguridad y soberanía

El propio Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta ha reconocido que la CIA y la NSA pueden acceder a la correspondencia de los usuarios de WhatApp, hackear directamente los dispositivos de los usuarios para obtener acceso y extraer información

En el actual contexto internacional, la dependencia de empresas extranjeras para la gestión, intercambio y hospedaje de información representa un gran riesgo, toda vez que se pierde la privacidad y el control de los datos y metadatos.

Varios países están desarrollando aplicaciones y plataformas propias en internet, para independizarse del uso de similares cuyos dueños son empresas estadounidenses como Meta, Google o Microsoft.

El asunto no es solamente tecnológico y del uso de los datos para venderlo a entidades de inteligencia, seguridad y comerciales, sino jurídico, toda vez que se violan por estas empresas las disposiciones legales de los países para la protección de la información de personas jurídicas y naturales.

Según la Ley de la Nube de Estados Unidos de 2018, conocida como Ley Cloud, se permite a autoridades de este país solicitar datos de proveedores de servicios en la nube, independientemente de la ubicación geográfica del almacenamiento, es decir, aunque esté fuera del territorio estadounidense. Por supuesto que la misma ha generado diversas reacciones por sus implicaciones en las esferas de la defensa y la seguridad nacional, espionaje económico y político, y en los sistemas legales de los países.

Uno de los primeros en reaccionar fue China que, como parte de la implementación de su Ley de Ciberseguridad en 2018, suspendió las operaciones en su país de las empresas tecnológicas de EE.UU. y creó redes digitales y plataformas chinas similares para el uso de entidades y personas de ese país.

En diversos países europeos han desarrollado aplicaciones en el propósito de preservar la privacidad de los datos, tal es el caso de ProtonMail con sede en Suiza y Tutanota en Alemania, alternativas al Gmail de Google; NextCloud es una herramienta desarrollada en Alemania que sustituye a Google Drive en el almacenamiento de documentos y todo tipo de archivos, además que es una suite de colaboración que compite directamente con Office 365 o Google Workspace. Como una opción a WhatApp, en Suiza se creó Threema, una app de mensajería instantánea, cuyos servidores son propios y están ubicados exclusivamente en su territorio.



Imagen

Ecured, la encoclopedia en línea cubana

Por su parte Rusia introdujo el servicio de mensajería instantánea Max, propiedad de la plataforma de internet VK, diseñado para simplificar y mejorar la vida de los ciudadanos y que tiene unos 89 millones de usuarios registrados. Por ley, es obligatorio preinstalar Max en todos los teléfonos inteligentes y tablets que se venden en Rusia y estará disponible en la tienda de aplicaciones rusa RuStore, similar a Google Play Store.

Cuba desde hace varios años ha priorizado el desarrollo de aplicaciones nacionales. En diciembre de 2010 se puso en servicio la Enciclopedia Colaborativa en la Red, EcuRed, como una alternativa a Wikipedia, de tal manera que los cubanos tuvieran una opción de búsqueda de conocimientos creados en lo fundamental por académicos, especialistas y estudiantes de nuestro país, tiene 280 mil artículos, recibió cerca de 10 millones de visitas el pasado año y es utilizada en las escuelas cubanas. Los Joven Club de Computación y Electrónica administran la plataforma nacional de blogs Reflejos, con contenidos sobre diversas temáticas alojados en servidores cubanos.

En 2015 surgió Transfermóvil y posteriormente EnZona, dos pasarelas de pago electrónico nacionales con un amplio uso por personas de todas las edades. La primera cuenta con más de 5,6 millones de clientes, 46 operaciones por segundo como promedio diario y una experiencia de usuario de 4,75 de un máximo de 5 puntos.





Imagen

Transfermóvil, la pasarela depago cubano

La tienda de aplicaciones para móviles, Apklis, opera con una alta aceptación y posibilita que los desarrolladores comercialicen en la plataforma sus inventivas. Cuba tiene una alternativa a Youtube, se trata de Picta que crece en servicios, algunos por suscripción y en usuarios de manera sostenida. Mención aparte para toDus, una aplicación de mensajería instantánea en pleno desarrollo con la participación de ingenieros de la Empresa Filial Z17, ETECSA y de la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI.

La relevancia de toDus estriba en su proyección como una alternativa a WhatApp, utilizada por más del 50% de los cubanos. Se conoce el historial de esta plataforma de Meta en el manejo de los datos y metadatos de sus usuarios en función de las políticas de seguridad nacional de las potencias imperialistas. Varios son los ejemplos donde WhatApp se ha utilizado como plataforma subversiva para derrocar gobiernos incómodos al imperio yanqui, el que tenga dudas revise su papel en las últimas elecciones venezolanas.

La arquitectura de WhatApp permite acceder a información a través de los Grupos, perfiles y del tráfico de datos. Utilizan rastreadores de aplicaciones que buscan de los usuarios su nombre, género, país donde se ubica, ciudad, operador de red, tipo de dispositivo que usa, almacenamiento, memoria, correo electrónico, datos del CPU y un sinfín de parámetros que se procesan con herramientas de Inteligencia Artificial y Bigdata en servidores de Agencias de Seguridad como la NSA, teniendo en cuenta los ámbitos de interés del gobierno yanqui, en particular las relaciones internacionales, la defensa y orden interior, el económico y financiero.

Como resultado caracterizan personas, hacen análisis de influencia psicológica, seguimiento a diferentes individuos, sustracción de información de interés, ejecución de medidas activas y un gran etcétera.

El propio Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta ha reconocido que la CIA y la NSA pueden acceder a la correspondencia de los usuarios de WhatApp, hackear directamente los dispositivos de los usuarios para obtener acceso y extraer información.

Todo ello confirma la necesidad de avanzar en el desarrollo e implementación de plataformas nacionales, actualizar las disposiciones jurídicas en esta materia y elevar la percepción a nivel de toda la sociedad de los riesgos que suscita el uso irresponsable e inseguro de estas tecnologías foráneas.