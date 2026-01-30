Leñadores vencen a los Azucareros en el último duelo

En un juego de múltiples facetas y emociones al libre albedrío, los Leñadores de Las Tunas sacaron hoy la casta del campeón para superar nueve carreras por siete a los Azucareros de Villa Clara en el séptimo duelo de los cuartos de final de la 64.ª Serie Nacional de Béisbol.

Luego de un inicio imperial por ambos planteles, con cinco anotaciones para los visitantes y siete para locales, además del asedio de la presión ante un choque de tal envergadura, los relevistas Rodolfo Díaz y Omar David Pérez sembraron una aparente calma durante gran parte del encuentro, pero siempre bajo el ataque de las ofensivas rivales.

El béisbol le brindó la oportunidad de reivindicarse a Alberto Pablo Civil, quien colgó los dos últimos ceros en la pizarra para adjudicarse la victoria; en tanto, Omar David cargó con la derrota tras permitir par de «hachazos» en el octavo acto por intermedio de un biangular de Yuniesky Larduet y sencillo de Yudier Rondón.

Yassel Izaguirre y Cristian Rodríguez llevaron la esférica más allá de las cercas del estadio Julio Antonio Mella para desbordar placeres para ambas fanaticadas.

Los tuneros con el avance a la siguiente instancia aseguraron una nueva presencia en el podio de premiaciones.