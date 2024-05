Cerrados 476 establecimientos por no permitir el pago electrónico

Hasta el cierre de abril se han cerrado 476 establecimientos por incumplir la Resolución No.93 del Ministerio de Comercio Interior que estableció que todos los prestadores de servicios vinculados con esta actividad debían garantizar un canal de pago electrónico, informó este miércoles Betsy Díaz Velázquez, titular de Comercio Interior.

Apuntó que se considera que es una cifra insuficiente. Hay provincias donde el nivel de enfrentamiento es bajo. Es necesario continuar trabajando para lograr el cumplimiento de estas políticas en todo el país, abordando también temas como la falta de efectivo, pero, sobre todo, la transparencia fiscal, señaló.

En este proceso, expresó Díaz Velázquez, se han visitado formas de gestión estatal, se han mantenido reuniones con organismos y se ha realizado un seguimiento. En el cierre de abril, se efectuaron más de 8 169 acciones de control, un incremento significativo con respecto a las 2 612 del mes anterior, según reseñó Cubadebate.

Sin embargo, agregó, crecen las denuncias de la población por la falta de acceso a estos canales de pago. La información se ha comunicado por diferentes vías, incluyendo líneas únicas del banco, el ministerio y redes sociales. También se ha trabajado junto al Ministerio de Finanzas y Precios en tareas de inspección, señaló.

Díaz Velázquez añadió que a pesar de las acciones de control, persisten problemas. Las empresas estatales, que deben dar el ejemplo, reportan niveles altos de despliegue, pero aún hay denuncias de establecimientos que no permiten el pago electrónico.

«Esto ocurre también en el sector agropecuario, incluso en empresas estatales, las panaderías y otras formas de gestión estatal», dijo la Ministra, aunque reconoce que existe un despertar en este sentido. «Incluso cuando los clientes solicitan el servicio, a veces no se les cobra correctamente o les cobran recargos por usar canales electrónicos».

En otro momento de su intervención, la Ministra refirió que existen formas no estatales que tienen niveles de importación que cuando usted va a su cuenta fiscal no han hecho operaciones, por tanto, el código que tienen no se utiliza. «Es un tema de respeto a lo que el Estado ha establecido, los gobiernos legislan y se tienen que respetar las normas».

Díaz Velázquez informó que se ha hecho retiro de licencia en 360 establecimientos. «La cuantía de las multas por el Decreto No.184 está en el rango de 25 a cien pesos. Por supuesto, eso no tiene ningún efecto, pero estamos en la modificación del decreto. Las multas serán cuantiosas, a los cierres les vamos a poner término también.

«Tiene que haber un rigor, y no pocas violaciones también hemos encontrado en las ventas de garaje, en las que bajo un esquema de una resolución que se aprobó para buscar una vía de ingresos, están comercializando alimentos y lotes de productos importados, se realizan en los días no establecidos, en los parques…

«Esta actividad también tiene que acogerse a un canal de pago electrónico porque es una actividad comercial, aunque hoy no tenga una autorización. Por tanto, seguimos en un combate y en medio de ese escenario y de muchos actores económicos, donde usted tiene que, a veces, determinar dónde está la ilegalidad; a veces los propios trabajadores no saben decirte si es una mipyme o trabajador por cuenta propia, proliferan bodegones ilegales, es muy complejo».

La Ministra destacó que hay muchos actores que sí actúan en legalidad, «otros incluso agradecen cuando llegamos y los alertamos». Entonces, volvió a hacer un llamado. Ya se aprobó la política de comercio. Cuba hoy tiene un Código de Comercio de 1888, por supuesto desactualizado, y en el contexto económico, si bien las leyes y las normas el solo hecho de aprobarlas implica que usted las tiene que cumplir, nosotros vamos a ese ordenamiento como la principal misión que tiene nuestro organismo.