Empresa Acueducto y Alcantarillado Cayo Santa María reconocida como la mejor del país en 2025

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Cayo Santa María fue seleccionada como la mejor de su tipo en Cuba, tras los resultados alcanzados durante el año 2025. El reconocimiento fue otorgado por el presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) de Acueducto Nacional, José Antonio Hernández Álvarez, en el balance de trabajo de la entidad.

Durante el encuentro se destacó el cumplimiento de los indicadores vinculados a los cinco objetivos estratégicos previstos en el diseño del pasado año, todos evaluados de manera satisfactoria. La empresa, encargada de garantizar el suministro de agua y el Tratamiento de residuales a la infraestructura hotelera de la cayería norte de Villa Clara, enfrentó importantes desafíos.

Entre las principales dificultades se señalaron la falta de recursos y combustible, que limitaron el mantenimiento de la infraestructura hidráulica; problemas estructurales en los reactores de la Planta de Tratamiento de Las Brujas; déficit de tuberías y carencias en los grupos de emergencia. Muchas de estas limitaciones, se subrayó, responden al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que restringe la adquisición de insumos esenciales para la vitalidad de los servicios.

A pesar de los obstáculos, los trabajadores de la empresa proyectaron para el 2026 mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado, garantizar el 100 % de la potabilidad del agua y la calidad del tratamiento de los residuales, consolidar la organización salarial e incrementar los servicios a terceros como vía para aumentar los ingresos.

El balance concluyó con el reconocimiento a los trabajadores más destacados y con la distinción nacional al director Alberto Revuelta, considerado el mejor dirigente de empresas de acueducto y alcantarillado en el país durante el 2025. Con estos resultados, la Empresa Acueducto y Alcantarillado Cayo Santa María se consolida como referencia nacional en la gestión de los servicios hidráulicos.

Imagen: tomada del muro de Facebook de Empresa de Acueducto y Alcantarillado Cayo Santa María.