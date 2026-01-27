Celebran en Caibarién el Día Mundial de la Educación Ambiental

En Caibarién se celebro el día mundial de la educación ambiental con un intercambio con vecinos y pescadores según información de la máster en ciencias Maritza Lucerique Rodríguez, especialists principal del CITMA en la localidad.

» Empieza el año con pasos que cuidan tú salud y el planeta,» lema central para celebrar el día mundial de la Educación ambientl , fue la consigna que acompañó el debate entre vecinos y los especialistas del Citma

Según lo comento a la prensa la experimentada ambientalista y máster en ciencias Maritza Lucerique Rodríguez , en la mañana de este lunes se compartió con los vecinos del borde costero de la Villa Blanca, con el objetivo de dialogar y comprometer en el cuidado y protección de las aves marinas que llegan al litoral.

Durante el encuentro se debatieron temas de interés sobre la vida de estos animales y la protección de las aves marinas, con el objetivo de disminuir las conductas que agreden a las aves y dar respuesta a esta problemática que hoy afecta la biodiversidad en el territorio

La especialista principal del Citma en el municipio significó que cuando que cuando la Ciencia y la Comunidad se hablan, la sostenibilidad ambiental en la zona costera se puede lograr.

Durante la celebración del Día mundial de la educación ambiental en Caibarién, también se dialogó con pescadores, quienes expusieron sus criterios y preocipaciones sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros en la región.

También los alumnos del tercer años de la Licenciatura en Gestión Sociocultural para el desarrollo , del Centro Universitario municipal en un taller integrador debatieron sobre la necesidad de conservar el medio ambiente conciente de la importancia que tienes para la sobrevivencia de la especie humana y se evocó el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre la conservación de la naturaleza.