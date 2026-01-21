El riesgo para los niños de pasar muchas horas con los videojuegos

Los niños que pasan más de 10 horas semanales jugando videojuegos tienden a comer y dormir peor, además de tener sobrepeso.



Lo indica un estudio coordinado por la Universidad de Curtin en Perth, Australia, publicado en la revista Nutrition.



«La relación entre los videojuegos y la salud es compleja y multifacética», explican los investigadores.



El uso moderado no parece causar ningún problema en particular.

Sin embargo, lo que ocurre cuando el juego se intensifica no está tan claro.

En este caso, el equipo de investigación se centró específicamente en los efectos de los videojuegos en el estilo de vida.



De hecho, «el tiempo dedicado a los videojuegos puede reemplazar actividades saludables como el ejercicio, la preparación de comidas y un sueño adecuado», afirma el estudio.



«Además, la absorción cognitiva característica de los juegos inmersivos puede alterar la atención dedicada a los estímulos fisiológicos, reduciendo la percepción de las señales de hambre, saciedad y fatiga, o estimulando activamente el apetito mediante mecanismos neurológicos de recompensa», agrega.



El estudio, realizado con 317 estudiantes universitarios australianos, examinó la frecuencia e intensidad del uso de videojuegos, sus hábitos de vida y diversos indicadores de salud.



Se descubrió que quienes jugaban más de 10 horas a la semana tenían una dieta más deficiente, un índice de masa corporal más alto (26,3 kg/m² frente a 22,2 para quienes jugaban menos) y una peor calidad de sueño. Además, realizaban menos actividad física.



El estudio también reveló que la mayoría de quienes dedicaban mucho tiempo a los videojuegos habían comenzado a jugar intensamente a una edad muy temprana.



Esto «sugiere que los patrones de juego establecidos durante la infancia y la adolescencia pueden persistir e intensificarse durante la etapa universitaria», escriben los investigadores.



Además, pusieron énfasis en «la importancia de las intervenciones tempranas para desarrollar hábitos de juego saludables a lo largo del desarrollo».