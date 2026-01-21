Empresa recapadora de Villa Clara por sostenibilidad productiva

Santa Clara, 20 ene (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) recapadora Poligom de Villa Clara, pese a registrar en 2025 su año de producción más bajo en la historia, con solo dos mil 612 neumáticos procesados, garantizó el 40 por ciento (%) del recape nacional y diversificó su oferta a partir de fabricados alternativos para sostener la actividad.

Iván Artigas Astelarra, subdirector de la fábrica, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el mérito fundamental del período no fue productivo, sino de supervivencia y eficiencia en un contexto de extrema limitación de financiamiento y materias primas.

Explicó, además, que brindan servicio fundamentalmente al grupo azucarero Azcuba, organismo que hoy compra y distribuye la materia prima importada entre las cinco recapadoras del país.

Actualmente, acotó, se ha debido adaptar la operativa y, por semanas, se trabaja en turnos nocturnos para aprovechar los escasos suministros de energía y cumplir compromisos urgentes.

Mayra de la Caridad Cárdenas Pérez, directora de la UEB desde diciembre de 2022, precisó que la empresa atiende directamente la zafra en las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara, y eventualmente en Sancti Spíritus, con sistemático sobrecumplimiento en los planes asignados.

Durante el pasado mes de diciembre se procesaron 255 neumáticos para AzCuba de un plan de 120, y en total se alcanzaron 350 unidades, lo que incluyó neumáticos para otras entidades estatales y formas productivas, evidencia de cómo logró duplicarse el plan anual, fijado en apenas mil 600 gomas, detalló la directiva.

Cárdenas Pérez subrayó que, además del recape, la empresa desarrolla producciones alternativas que generan ingresos anuales entre cuatro y cinco millones de pesos, vitales para garantizar la estabilidad salarial de los trabajadores.

Entre sus elaboraciones se encuentra la fabricación de juntas, betún para calzado, desincrustantes y la venta de polvo de goma (bofeo) a una mediana empresa en el municipio espirituano de Fomento, que lo utiliza como materia prima para fabricar alfombras antideslizantes y evita que este desecho termine en el vertedero.

Posteriormente Poligom Villa Clara compra esas alfombras y las comercializa para gimnasios y transportistas, lo que cierra un ciclo productivo cooperado que sustituye importaciones y genera valor agregado, comentó.

La empresa mantiene contratos con múltiples actores de la economía, incluyendo entidades estatales, cooperativas agropecuarias y productores privados, con prioridad de servicios para sectores claves como las empresas láctea, avícola, porcina y de comunales.

Artigas Astelarra atribuyó la resiliencia de la fábrica a la excepcional calificación y estabilidad de su fuerza laboral, compuesta por 92 trabajadores, de los cuales casi 50 son directos a la producción, con una alta proporción de personal con más de 10 y hasta 30 años de experiencia.

Según el subdirector, la mayoría de los obreros en el área de mantenimiento supera los 60 años, pues resultan trabajadores retirados que han seguido vinculados por sentido de pertenencia y conocimiento profundo de los equipos, y cuya experticia ha permitido realizar innovaciones y reparaciones mayores que garantizan la operatividad de más del 90 % del parque tecnológico, aunque la capacidad total no se explote por falta de recursos.

Asimismo, la instalación asumió de forma propia su servicio de seguridad y protección, lo que ha resultado en reconocimiento a nivel nacional por la efectividad de estas medidas para custodiar una materia prima altamente codiciada.

Este modelo de gestión, que combina el servicio central a AzCuba con una diversificación productiva dirigida a la sustitución de importaciones, ha permitido a la entidad no solo sobrevivir en un año crítico, sino mantener su reputación como la mejor de Cuba en calidad de recape.

Con una capacidad productiva de 56 mil neumáticos anuales, la unidad en 2018 mostraba una estabilidad de 30 mil recapes al año, mientras que en 2024 solo registró poco más de tres mil 700.