Diasmany Otero Acosta se mantiene invicto en torneo internacional de ajedrez en la India
El Maestro Internacional (MI) caibarienense Diasmany Otero Acosta continúa invicto en la 16ª edición del Torneo Internacional de Ajedrez de Odisha, que se celebra en la India con la participación de 150 jugadores provenientes de 14 federaciones.
Tras cinco rondas disputadas, Otero acumula tres victorias y dos empates, ubicándose en la décima posición del certamen. En la sexta jornada, el trebejista cubano enfrentaba al anfitrión Das Venkatesh, en un duelo clave para sus aspiraciones de ascenso en la tabla.
Por su parte, el también cubano Jorge Marcos Gómez Sánchez protagoniza una destacada actuación al situarse en el segundo lugar con 4.5 puntos, igualado con otros cuatro jugadores. En la sexta ronda, se midió al Gran Maestro vietnamita Nguyen Van Huy, quien marcha en la sexta posición. En la jornada anterior, Gómez Sánchez logró una importante victoria frente al experimentado Gran Maestro ruso Vladimir Burmakin.
El liderato del torneo lo ostenta el jugador indio Srihari, quien ha conseguido puntuación perfecta con cinco unidades.
El evento, que se extenderá hasta el 24 de enero, se disputa bajo el sistema suizo a 10 rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador para toda la partida, más 30 segundos de incremento por jugada.
Imagen: Archivo CMHS.