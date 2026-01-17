Despide Cuba a sus hijos caídos en Venezuela

La Habana, 16 ene (ACN) Con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, combatientes y pueblo acompañaron, en esta capital, la ceremonia militar de inhumación de cuatro de los 32 combatientes caídos en Venezuela.

El acto tuvo lugar ante el monumento a los Bomberos en la Necrópolis Colón de La Habana, donde recibieron los últimos honores los primeros coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez y Lázaro Evelio Rodríguez Rodríguez, el teniente coronel Rodney Izquierdo Valdés y el capitán Yorlenis Revé Cusa, quienes cumplieron al precio de su vida el deber con ese país sudamericano y la protección de su presidente Nicolás Maduro Moros.

Ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, de Díaz-Canel, de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Interior (Minint), de los familiares y del pueblo de Cuba encabezan el tributo.

En las palabras de despedida de los compatriotas, Livan Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de la organización política en la capital, leyó la trayectoria de los combatientes, donde destacó en cada una de ellas la larga hoja de servicios prestados a la Patria.

Izquierdo Alonso resaltó la fidelidad de esos hombres a una causa justa, por la que entregaron su sangre, y su lealtad inquebrantable a la Revolución y al ejemplo de los líderes del proceso.

Expresó que cada vida truncada se multiplican en millones de compatriota que no dejarán en la denuncia de este acto criminal ni claudicarán jamás.

«¡Descansen en paz, compatriotas! Cuba seguirá adelante: por eso pelearon ustedes y con su ejemplo no fallaremos jamás en la defensa de la Patria», concluyó.

Al cierre de las honras fúnebres se dispararon balas de salva y el mandatario cubano dedicó un sencillo homenaje a los caídos el cual fue seguido por sus familiares y compañeros de las FAR y del Ministerio del Interior, junto al pueblo en general.