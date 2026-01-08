El azúcar aún aporta sabor a la Serie Nacional de Beisbol

Azucareros de Villa venció 5×3 a Leñadores de Las Tunas y aún respira de cara a la postemporada

La Habana.- AZUCAREROS de Villa Clara no se entrega. Venció 5×3 al monarca exponente Leñadores de Las Tunas y mantuvo sus esperanzas de conseguir el octavo boleto a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Como anfitrión en su Estadio Augusto César Sandino, en otro partido de recuperación de la fase regular, los discípulos de Ramón Moré marcaron importante racimo de tres carreras en la primera entrada, una de ellas propulsada por doble de Mailon Tomás Alfonso, quien está siendo clave con su madero en estos vitales desafíos.

Los tuneros ripostaron con una en ese capítulo inicial, por doblete de Henry Quintero, e igualaron en el cuarto con jit impulsor de Maykel Yordan Molina frente a Randy Cueto, quien a partir de ahí no permitió más libertades y logró su sexto triunfo de la campaña. Lo sustentó un sólido relevo de Dairon Casanova, quien tiró par de episodios.

En el sexto inning, los villaclareños anotaron una más y cerraron filas con otra en el noveno acto contra el relevista Keniel Ferraz.

La tropa de Moré alcanzó su victoria número 33 de la campaña, mientras que los Vegueros de Pinar del Río, ocupantes del octavo cupo, exhiben 40.

Todavía es muy dura la tarea para Villa Clara, necesitado de ganar los siete juegos que tiene pendiente para poder avanzar al play off.