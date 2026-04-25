Entrega China donativo al deporte cubano

Estamos seguros que esta cooperación continuará incrementándose de una forma bilateral, expresó el Embajador de China en Cuba

COMO parte de los estrechos lazos de amistad entre la República Popular de China y Cuba se realizó este viernes el acto oficial de un donativo de implementos deportivos, que amablemente ha realizado la Administración General de Deportes de ese país.

La entrega, efectuada en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Cerro Pelado, estuvo encabezada por el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller; el Excelentísimo Señor Hua Xin, embajador de la nación asiática en la Isla, y Coralia Márquez, directora del centro.

«El espíritu deportivo es símbolo de la cooperación integral y bilateral. Espero que estos suministros ayuden a los atletas cubanos con vista a entrenar, y ayuden a una mejor preparación para futuras competiciones dentro del presente ciclo olímpico. Estamos seguros de que esta cooperación continuará incrementándose de una forma bilateral», expresó Hua Xin.

Por su parte, la directora de relaciones internacionales del Inder, Gisleydi Sosa, expresó «es un gesto que va más allá de los implementos y artículos deportivos que recibimos hoy, es una manifestación de solidaridad y confianza entre dos pueblos hermanos. La generosa donación fortalece la cooperación deportiva y reafirma los vínculos que hemos forjados en los más de 65 años de relaciones diplomáticas».

En representación de los atletas Stefani Sulay Cantau, del equipo juvenil de gimnasia rítmica, agradeció el gesto de China, al que consideró no solo material sino también como una inyección de amor y respeto, una muestra de solidaridad internacionalista que les llega en el momento más intenso en la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El donativo chino incluye implementos, artículos y vestuarios para el boxeo, tenis de mesa, kayak, remo, natación y gimnasia, entre otros, que ya se encuentran en los diferentes centros de entrenamientos de los equipos nacionales.

La ocasión fue propicia para que una de las principales figuras del pugilismo cubano, Fernando Arzola, firmara un guante de boxeo, entregado por el titular del Inder al diplomático chino como símbolo de las históricas relaciones de hermandad y cooperación entre ambos gobiernos y pueblos.

Se encontraban presentes en el acto otros funcionarios del Inder, del consejo de dirección de la Esfaar Cerro Pelado, destacados atletas, glorias deportivas, entrenadores y trabajadores.